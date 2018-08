Juventus - Allegri : "Vittoria importante. CR7 bene - ha giocato con semplicità" : La Juve parte col brivido. Soffre, si trova sotto, ma agguanta la prima vittoria in campionato nel recupero con Bernardeschi. "Abbiamo abbassato un po' troppo l'attenzione dopo il primo gol, quando ...

Allegri 'CR7 si è calato subito in Juve' : ANSA, - ROMA, 18 AGO - "Si vede che Cristiano Ronaldo e' un giocatore diverso: ha fatto un paio di movimenti giusti, i centrocampisti avrebbero dovuto dargli la palla meglio". Cosi' Massimiliano ...

Chievo-Juventus - probabili formazioni : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - ecco CR7 : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio di Chievo-Juventus, prima giornata di campionato. Si comincia con i Campioni d’Italia impegnati sul campo del Chievo. Allegri sceglierà il 4-2-3-1, con Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo. In difesa Cancelo giocherà dal 1′, confermato anche Bonucci. In attacco, Bernardeschi potrebbe essere preferito a Cuadrado. D’Anna si affiderà […] L'articolo Chievo-Juventus, ...

Juve - Allegri : "Domani giocano CR7 - Pjanic e Cancelo. Il mercato è chiuso" : "Devo ringraziarlo che è stato quattro anni con me dimostrando di essere un grande giocatore e un grande uomo". Così Massimiliano Allegri a proposito dell'addio di Claudio Marchisio: "È stato un ...

Juventus - Allegri cambia tutto : si passa al 4-4-2 - CR7-Dybala in attacco : Allegri cambia tutto- Dopo le prime amichevoli di questa prima fase di campionato, e dopo il match in famiglia di ieri sera, il messaggio di Massimiliano Allegri è apparso chiaro ed evidente: la Juventus scenderà in campo con il 4-4-2. UN 4-4-2 leggermente atipico con Douglas Costa e Cuadrado esterni di centrocampo e con Pjanic […] L'articolo Juventus, Allegri cambia tutto: si passa al 4-4-2, CR7-Dybala in attacco proviene da Serie A News ...

Allegri : “mercato? competitivi così - un piacere allenare CR7” : “La gara è stato un ottimo test per noi, tra due grandi squadre. Siamo stati felici di essere coinvolti nelle quattro partite giocate qui, in vista della stagione. È stata una grande esperienza per noi, visto che ci siamo potuti misurare con squadra di un certo livello”. Massimiliano Allegri si esprime così dopo la partita con il Real Madrid, chiusa con una sconfitta per 3-1, che chiude la tournée americana dei ...

Juventus - Allegri non sta più nella pelle : "CR7? Non vedo l'ora di allenarlo" : ... 'CR7? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi'. La rosa della Juventus è già completa così ma in realtà il mercato bianconero non è ancora terminato: se dovesse ...

Juve - Allegri : 'Siamo competitivi - un piacere allenare CR7' : Cristiano Ronaldo? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi. La difesa? Con l'arrivo di Bonucci sono in cinque giocatori per due ruoli. Avremo una stagione molto ...

Allegri : 'Real forte anche senza Ronaldo'. Chiellini : 'CR7 una scossa' : WASHINGTON DC , Stati Uniti, - 'Ci aspetta una nuova stagione, si parte alla pari degli altri e per vincere servono sacrificio, rispetto e cuore. La tecnica ce l'abbiamo ma se mancano queste cose è ...

Juventus - Allegri : "Sarà un piacere allenare CR7. Mercato? Già competitivi" : ... "Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi". ritorni e nuove scoperte - Chi invece ha da poco fatto il suo ritorno è Leonardo Bonucci: "Col suo arrivo sono in ...

Juventus - Allegri : “CR7 valore aggiunto. Con Bonucci ottimo rapporto” : Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista di Juventus-Benfica, match in programma questa sera, ha fatto il punto della situazione su CR7 e sul probabile ritorno di Bonucci. SU CRISTIANO RONALDO… “Ronaldo? È un valore aggiunto per noi. Ha esperienza internazionale, un grandissimo giocatore e sono felice di poterlo allenare. Vedo troppa eccitazione […] L'articolo Juventus, Allegri : ...

Juventus - Allegri getta acqua sul fuoco : “troppa eccitazione per CR7! E su Bonucci…” : Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è pronto ad una nuova entusiasmante stagione nella quale i bianconeri sono la squadra da battere in Italia e non solo Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, conosce molto bene il rischio di allenare una squadra sulla carta molto più forte delle avversarie. Ci si potrebbe cullare sugli allori e proprio per questo Allegri vuole tenere altissima la tensione nello ...

Juventus - Allegri : 'C'è troppa euforia : l'arrivo di CR7 deve essere normalità' : Il giocatore ha commentato l'utilità della International Champions Cup: "Questa competizione mi piace, perché permette di confrontarsi con le migliori squadre del mondo e ciò dà una preparazione ...

Calciomercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...