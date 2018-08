A Genova il giorno del dolore 19 bare per i funerali di Stato

Serie A in campo nel giorno del lutto per Genova : Salvino contro Micciché : ... al netto di tutti i discorsi sul rispetto del dolore e sulla sensibilità da manifestare in questi casi, era praticamente impossibile ignorare le rimostranze di chi come Sky Sport, che pure aveva ...

Ponte crollato - Genova si ferma : è il giorno dei funerali solenni : Ponte crollato, Genova si ferma: è il giorno dei funerali solenni Esequie per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto la cerimonia privata. Presente anche Sergio Mattarella, che prima ha visitato i feriti e l'area del cedimento. Il cardinal Bagnasco: città ferita, squarciato il suo cuore - ...

È il giorno dei funerali per i morti di Genova : Si terranno a Genova alle 11.30 e si potranno seguire in tv: molti familiari hanno preferito però una cerimonia privata The post È il giorno dei funerali per i morti di Genova appeared first on Il Post.

Genova - oggi il giorno dei funerali e del lutto nazionale : Se ci sono, e ci sono, delle responsabilità da appurare si faccia in fretta ma non si dimentichino nemmeno quelle della politica. Due mesi di Governo, due mesi di opera dei pupi. E intanto anche ad ...

La Puglia per Genova : domani niente concerto per la Notte della Taranta né terra del mare a Bari Un minuto di silenzio a Lecce nel giorno ... : Festa del mare a Bari, niente spettacoli domani. niente concerto a Castrignano de'Greci nel sabato precedente il concertone della Notte della Taranta. Sempre nel Salerno, il sindaco di Lecce chiede ai concittadini di osservare un ...

Roma abbraccia Genova : nel giorno dei funerali - si spengono Colosseo - Trevi e Campidoglio : Sabato 18 agosto, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, le luci del Colosseo, di Fontana di Trevi e di Palazzo Senatorio rimarranno spente per un'ora dalle 22 alle 23 in segno di lutto. Annullati anche tutti gli spettacoli serali previsti domani all'Anfiteatro Flavio."Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto", fa sapere il Campidoglio, "Previsto lo spegnimento ...

Crollo Genova - Salvini sposta di un giorno festa in Versilia : Firenze, 17 ago., askanews, - Si terrà domenica 19 agosto alle 13, e non più com'era previsto sabato alle 20, la festa al Principino di Viareggio con ospite d'onore il ministro dll'Interno, Matteo ...

Serie A non si ferma (tranne 2 partite) nel giorno del lutto per Genova. Polemiche : “Conta più l’esordio di Cristiano Ronaldo” : “La Serie A non si ferma. E’ più importante l’esordio di Cristiano Ronaldo“. E’ polemica per la decisione della Lega Calcio di sospendere, in concomitanza con la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova, le partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, ma non la prima giornata di campionato prevista per sabato 18 agosto. “Appare assurdo che inizi regolarmente con Chievo-Juventus”, ha ...

