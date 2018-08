A Ferragosto i Benetton hanno fatto un pranzo di famiglia con settanta invitati

huffingtonpost

(Di sabato 18 agosto 2018) Un "incontro di", "non una festa", quello che si è svolto anella villa di Giuliana, a Cortina, il giorno dopo il disastro di Genova. Così fonti vicine aiconfermano all'ANSA ildel 15 agosto nel capoluogo ampezzano, che ha riunito nella casa di Giuliana tutta ladi Ponzano e gli amici.Si trattava - spiegano le stesse fonti - di una riunione prevista da tempo per commemorare Carlo, uno dei quattro fratelli fondatori dell'azienda, scomparso il 10 luglio scorso. Unper una settantina di, a base di pesce, organizzato con un servizio di catering.Un evento di cui ha dato notizia il quotidiano La Verità presentandolo come una festa e che ha suscitato polemiche e indignazione sui social, proprio perché tenuto mentre a Genova si scavava ancora tra le macerie del ponte Morandi.