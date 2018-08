Il traffico a Genova - da lunedì le corsie gialle tornano ad essere riservate a mezzi pubblici e di soccorso | :

Genova non è irraggiungibile - ecco come muoversi | :

Apertura notturna dei terminal e minori costi. Così il porto scongiura la fuga degli armatori :

Bizzarri : «Genova ferita - ma pronta a rialzarsi per portare ancora più turisti in città» :

Foto del giorno del 18 agosto 2018 | :

Il crollo del ponte non ferma Ansaldo Energia : trasporto eccezionale nella notte | :

Arquata Scrivia - funerali privati della coppia morta nel crollo di Genova | :

Napoli di rimonta contro la Lazio : 1-2 e aggancio alla Juventus : Il Napoli di Carlo Ancelotti , dopo un precampionato altalenante e a tratti preoccupante, cancella tutte le paure all'esordio in campionato e su un campo difficile come l'Olimpico. Gli azzurri, ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Cesenatico. Tanto spettacolo e poche sorprese : oggi le finali dell’ultima tappa : poche sorprese nella prima giornata della tappa conclusiva del BPER Banca Beach volley Italia Tour che, sulla sabbia di Cesenatico, ha regalato spettacolo ed emozioni, premiando i grandi favoriti della vigilia. In campo femminile promettono Tanto le due semifinali vincenti in programma domani: da una parte la coppia della Nazionale Zuccarelli/Traballi e le vincitrici della tappa di San Benedetto del Tronto Colzi/Lantignotti e dall’altra le ...

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : Allegri sceglie un modulo super offensivo : La Juve gia' da ieri pomeriggio è nel suo ritiro veronese e sta preparando il match contro il Chievo. Stamani i bianconeri hanno curato gli ultimi dettagli per arrivare al meglio alla sfida che segnera' il debutto nel campionato di Serie A 2018/2019 ed hanno svolto la classica rifinitura. I giocatori della Juventus hanno avuto anche la possibilita' di salutare i propri tifosi che erano fuori dal cancello di Villa Amista'. Ovviamente uno dei più ...

Oroscopo Paolo Fox di domenica 19 agosto 2018 : Torna il consueto appuntamento con le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox. Come saranno le previsioni del giorno, domenica 19 agosto 2018, per i dodici segni dello zodiaco? Scopriamolo insieme nello speciale Oroscopo Estate di Paolo Fox! Oroscopo oggi, domenica 19 agosto: le previsioni di Paolo Fox Anche di domenica Paolo Fox è tornato sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni aggiornate, segno per segno, per la giornata di ...

Funerali solenni a Genova - Mattarella : tragedia inaccettabile : Funerali solenni a Genova, Mattarella: tragedia inaccettabile Lutto nazionale, la città si è fermata per le esequie di 19 delle vittime. I morti sono saliti a 43. Alla cerimonia fischi contro esponenti Pd, applausi per Salvini e Di Maio. Autostrade per l'Italia: in 8 mesi costruiremo un nuovo ponte in acciaio. FOTO - ...

Al via la Serie A - Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO : Al via la Serie A, Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO Tra le polemiche per il mancato rinvio nel giorno dei funerali di Genova, è iniziato il campionato con l'atteso debutto di CR7 contro il Chievo. Le squadre hanno rispettato un minuto di silenzio. I bianconeri hanno vinto la partita in rimonta per 3 a 2. LA ...

Genova - Autostrade : nuovo ponte d'acciaio in 8 mesi - fondi per vittime : Genova, Autostrade: nuovo ponte d'acciaio in 8 mesi, fondi per vittime Dopo i funerali per i morti nel crollo del ponte Morandi , conferenza stampa della società. Ad Castellucci: “Determinati a ricostruire”. Parla di un fondo per vittime e uno per sfollati delle case da demolire. Di Maio: "Scuse servono a poco". Salvini: ...