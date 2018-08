100 anni di stile in due minuti | il Time celebra la femminilità italiana

Piogge monsoniche in India : in Kerala “le peggiori inondazioni in 100 anni” : Il primo ministro Indiano si trova oggi in Kerala, lo Stato meridionale colpito, secondo le autorità locali, dalle “peggiori inondazioni in 100 anni” e che finora hanno provocato la morte di almeno 324 persone. Modi farà tappa prima nella capitale dello Stato del Kerala e successivamente nelle aree più colpite di Kochi. Le operazioni di soccorso sono ulteriormente complicate dalle avverse condizioni meteo: secondo le previsioni è ...

Crollo Ponte Morandi - la frase “in piedi per 100 anni” è nei documenti di Autostrade che lo definiva : “Assolutamente sicuro” : Nel 2009 Autostrade per l'Italia, in relazione ai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente, dichiarava che il Ponte Morandi dava tutte le "garanzie sull'assoluta sicurezza e stabilità dell'opera" e a sostegno portava la celebre frase "Può star su cento anni" che in realtà era stata detta nel 2007 dall'allora comandate provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Davide Meta cui la giunta di Giuseppe Pericu, l'ex Sindaco Pd di Genova, ...

Pensione anticipata : spunta ipotesi della quota 42 oltre alla 100 - uscita già dai 59 anni : spunta l'ipotesi di riformare le Pensioni con la quota 42, in aggiunta alla quota 100, per ridurre i costi della legge di Bilancio 2019. Sono queste le ultime novita' relative alle direttrici del Governo Conte per rivedere la riforma delle pensioni di Elsa Fornero. I provvedimenti che arriveranno a fine 2018 per le pensioni del 2019 andranno nella direzione della doppia anzianita' di uscita. Infatti, accanto alla quota 100, con o senza l'eta' ...

Pensioni anticipate - ipotesi doppia anzianità : uscita quota 100 e 42 anni di contributi : La riforma delle Pensioni con l'introduzione della quota 100 ed il superamento, graduale, della legge Fornero, sara' affrontato nella legge di Stabilita' 2019. Lo hanno assicurato sia il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Si puntera', dunque, soprattutto sugli anni di contributi gia' versati per arrivare a quota 100 partendo, tuttavia, dall'eta' minima di 64 anni, ma anche da ...

Il volo su Vienna di D’Annunzio - 100 anni fa : La mattina del 9 agosto 1918 sette biplani SVA sorvolarono la capitale austriaca distribuendo migliaia di volantini propagandistici, guidati dal più famoso poeta italiano dell'epoca The post Il volo su Vienna di D’Annunzio, 100 anni fa appeared first on Il Post.

La nave Maud torna dopo 100 anni in Norvegia : partì per il Polo Nord : Lunedì 6 Agosto 2018, la nave Maud è riuscita a rientrare in Norvegia dopo essere stata esattamente 100 anni in mare. La nave infatti lasciò il porto di Oslo un secolo fa e la sua spedizione, a causa di diversi imprevisti, è durata più del dovuto: la storia della nave diretta al Polo Nord sta facendo il giro del mondo, lasciando i lettori a bocca aperta. La nave Maud e il viaggio al Polo Nord Si tratta di una delle più importanti navi ...

Nave Maud : ritorno in Norvegia dopo 100 anni/ La regina dei ghiacci di Amundsen sfidò il Polo Nord : Nave Maud, l'imbarcazione definita la regina dei ghiacci è tornata a casa dopo aver sfidato il Polo Nord. Dall'agosto 2017 ha lasciato il Canada, ora sarà esposta ai turisti.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Europei atletica - finale dei 100 metri : Tortu è 5°. Vince il britannico Hughes : Finisce al quinto posto il sogno di Filippo Tortu agli Europei di atletica leggera. Nella seconda giornata di gare, a Berlino, il velocista milanese delle Fiamme Gialle chiude la finale dei 100 metri in 10″08, lontano di 7 centesimi dal podio, nonostante una partenza conVincente. A Vincere, allungando con le ultime falcate, è stato il britannico Zharnel Hughes (uno dei favoriti, 9″95, migliore tempo dei campionati) davanti al ...

Europei atletica - Tortu vince la semifinale dei 100 metri. Alle 21.50 corre per una medaglia 40 anni dopo l’oro di Mennea : Filippo Tortu vince la sua semifinale e tiene viva la speranza di una medaglia italiana nei 100 metri ai campionati Europei di atletica leggera di Berlino. Il 20enne delle Fiamme GiAlle corre in 10″12 precedendo di due centesimi il britannico Chijindu Ujah. Complessivamente Tortu realizza il quinto tempo: il migliore è stato il francese Jimmy Vicaut in 9″97, seguito del britannico Zharnel Hughes, vincitore della propria batteria in ...

Pensioni - quota 100 in Legge di Bilancio : novità in arrivo - dovrebbe partire da 64 anni : La revisione della riforma delle Pensioni targata Fornero sara' uno dei punti della prossima Legge di Bilancio [VIDEO] che sara' discussa in autunno. Come si apprende da fonti della maggioranza rilanciate dall’Ansa e da altri organi di informazione, allo studio del Governo Conte, così come previsto nel contratto di programma stipulato tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, c’è l’introduzione della cosiddetta ...

Modica - i 100 anni di Antonina Palazzolo : Festeggiati sabato scorso, 4 agosto, a Modica i 100 anni di Antonina Palazzolo. Ai festeggiamenti era presente il sindaco Ignazio Abbate.

A Taormina nascosto per 100 anni il murales che racconta il segreto di un amore omosessuale : Tra le ventuno tappe di "Taormina Cult", giro della famosa località siciliana in 21 tappe, c'è anche la visita alla celebre Casa Cuseni, dove nel 2012 è stata riportata alla luce la sala da pranzo affrescata con la storia di un amore omosessuale nascosta per oltre un secolo, da quando il pittore inglese Robert Hawthorn Kitson fece costruire la dimora.Continua a leggere

Un Fotografo Ricrea Alcuni Scatti Del Circolo Polare Artico Di 100 anni Prima : Il Confronto è Allarmante : ... @christianaslund, in data: Mar 12, 2018 at 10:00 PDT Advertisement immagine: Christian Åslund / @christianaslund / Via Norwegian Polar Institute " La cima del mondo si sta sciogliendo, sono stati ...