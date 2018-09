100 anni di stile in due minuti | il Time celebra la femminilità italiana

L’avvocato antifascista Bruno Segre compie 100 anni : “Democrazia minacciata da forze di destra - Lega e M5s” : Non si è mai arreso Bruno Segre, avvocato torinese che il 4 settembre compie 100 anni. antifascista da sempre, di origine ebrea, ma ateo, Segre ha combattuto per difendere la libertà: “Che è la cosa più bella che l’uomo possegga – racconta Segre, che durante il regime ha conosciuto per due volte l’esperienza del carcere – neanche il fascismo è riuscito a sopprimere il gusto per la libertà”. Un sentimento che lo ha portato durante la ...

Panasonic festeggia 100 anni : a IFA 2018 le novità per la casa IoT - TV OLED - foto digitale - cucina smart e Technics - : ... sottolinea la strategia e l'obiettivo aziendali: introdurre innovazione tecnologiche in dispositivi di elettronica di consumo in grado di migliorare non solo la vita degli utenti ma anche il mondo ...

Pensioni anticipate - quota 100 parziale a età fisse 64-65 anni e uscita precoci con 42 : E' decisamente complicato finanziare la riforma delle Pensioni con le promesse di uscita anticipata a quota 100 e a quota 41 dei precoci ipotizzate dal Governo e dai partiti di maggioranza, il M5S e la Lega di Matteo Salvini. Ad oggi, infatti, il superamento della legge Fornero rimane in alto mare e, nonostante le ipotesi che si stanno facendo in queste settimane di riforma delle Pensioni, una delle uniche misure che certamente Di Maio e Salvini ...

Pensioni flessibili e LdB2019 : la preoccupazione nella scuola sulla quota 100 dai 64 anni : Cominciano a delinearsi le prime reazioni dei lavori in merito alla nuova opzione di pensionamento anticipato tramite la quota 100 [VIDEO], sulla quale sono emersi dettagli importanti nelle ultime settimane. È il caso del comparto scolastico, al quale appartengono insegnanti e personale ATA, figure professionali che rischiano di essere penalizzate da un eventuale vincolo anagrafico d'ingresso fissato secondo le ultime ipotesi di area governativa ...

Come Jurassic Park - nell'ambra spuntano i formicaleoni : feroci insetti estinti 100 milioni di anni fa : All'interno di questi frammenti pietrificati di resina d'albero possono esserci resti di un mondo perduto da lungo tempo. L'eccezionale scoperta di questa diversità di larve, ha permesso ai ...

Come Jurassic Park - nell'ambra spuntano i formicaleoni : feroci insetti estinti 100 milioni di anni fa : All'interno di questi frammenti pietrificati di resina d'albero possono esserci resti di un mondo perduto da lungo tempo. L'eccezionale scoperta di questa diversità di larve, ha permesso ai ...

L'uomo che mise il quarzo negli orologi da polso - morto a 100 anni precisi - : ... maestro della manifattura, si fa ingegnere, cresce nel mito dell'arte della complicazione, nel fascino dei meccanismi perfetti, e ha l'intuizione che cambierà il mondo: mettere un movimento al ...

L'uomo che mise il quarzo negli orologi da polso (morto a 100 anni precisi) : Renè Le Coultre è morto puntuale, subito dopo aver compiuto cento anni. Era nato a Milano il 28 luglio del 1918, da una fortunata famiglia di orologiai svizzeri, di Neuchatel a cui il destino ha voluto regalare nel tempo una certa dose di talento. Agli inizi degli anni Trenta il primo colpo di genio: la famiglia Jaeger LeCoultre brevetta il Reverso, con la sua caratteristica cassa basculante. Serviva un modo, alla ricca clientela, per proteggere ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - effetti dimezzati con il paletto dei 64 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100, effetti dimezzati con il paletto dei 64 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 agosto(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:09:00 GMT)

Morto a 100 anni René Le Coultr - inventore dell’orologio da polso al quarzo : L'ingegnere svizzero è stato il primo a brevettare un orologio da polso al quarzo: in seguito sarebbe stato assunto dalla Rolex come direttore di ricerca e sviluppo.Continua a leggere

100 anni di stile in due minuti : il Time celebra la femminilità italiana : "In Italia da sempre è tutto incentrato sulla teatralità: labbra rosse audaci negli anni e complicati fermagli anni '10, pesanti sopracciglia negli anni '20. Anche gli anni '40, che hanno visto uno spostamento verso volti puliti e semplici acconciature intrecciate a causa della seconda guerra mondiale, sembravano chic senza sforzarsi troppo", scrive il Time che dedica un video a come è cambiata negli ...

Piogge monsoniche in India : in Kerala “le peggiori inondazioni in 100 anni” : Il primo ministro Indiano si trova oggi in Kerala, lo Stato meridionale colpito, secondo le autorità locali, dalle “peggiori inondazioni in 100 anni” e che finora hanno provocato la morte di almeno 324 persone. Modi farà tappa prima nella capitale dello Stato del Kerala e successivamente nelle aree più colpite di Kochi. Le operazioni di soccorso sono ulteriormente complicate dalle avverse condizioni meteo: secondo le previsioni è ...

Crollo Ponte Morandi - la frase “in piedi per 100 anni” è nei documenti di Autostrade che lo definiva : “Assolutamente sicuro” : Nel 2009 Autostrade per l'Italia, in relazione ai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente, dichiarava che il Ponte Morandi dava tutte le "garanzie sull'assoluta sicurezza e stabilità dell'opera" e a sostegno portava la celebre frase "Può star su cento anni" che in realtà era stata detta nel 2007 dall'allora comandate provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Davide Meta cui la giunta di Giuseppe Pericu, l'ex Sindaco Pd di Genova, ...

Pensione anticipata : spunta ipotesi della quota 42 oltre alla 100 - uscita già dai 59 anni : spunta l'ipotesi di riformare le Pensioni con la quota 42, in aggiunta alla quota 100, per ridurre i costi della legge di Bilancio 2019. Sono queste le ultime novita' relative alle direttrici del Governo Conte per rivedere la riforma delle pensioni di Elsa Fornero. I provvedimenti che arriveranno a fine 2018 per le pensioni del 2019 andranno nella direzione della doppia anzianita' di uscita. Infatti, accanto alla quota 100, con o senza l'eta' ...