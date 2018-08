Wta Cincinnati – Mertens dura ‘a morire’ | ma Kvitova prevale | la tennista ceca vola in

Diretta/ Atp Wta Cincinnati 2018 Federer L. Mayer (6-1 7-6) : tutti i big si qualificano ai quarti : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: concluso il programma del terzo turno. Federer, Djokovic, Del Potro, Wawrinka e Cilic sono tutti ai quarti, avanzano anche Halep e Svitolina tra le donne(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:18:00 GMT)

Wta Cincinnati - è strage di tenniste della top ten : solo Kvitova vola ai quarti tra le ‘big’ : Dopo l’auto esclusione di Caroline Wozniacki, è strage per le tenniste della top ten agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati Gli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati sul cemento, che precede gli Us Open, sono stati caratterizzati dalle interruzioni per pioggia. Il maltempo non ha dato tregua ai campi dell’Ohio, su cui alla fine però alcuni match si sono svolti. Dopo il clamoroso ritiro di Caroline Wozniacki, ...

Tennis - Wta Cincinnati : che fatica per la Halep contro la Tomljanovic! : Simona Halep approda agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati, battendo la Tomljanovic in tre set Tennis, Wta Cincinnati. La romena Simona Halep ha superato la Tomljanovic ai sedicesimi di finale del torneo americano, approdando agli ottavi dove troverà la Barty. Una gara non certo semplice per la numero uno del seeding, la quale l’ha spuntata solo al terzo set, con un convincente 6-3 dopo la sosta per la pioggia.L'articolo ...

Wta Cincinnati - Keys sbrana Giorgi - si ritira Wozniacki - crolla Muguruza : Come già accaduto ad Eastbourne meno di due mesi fa, è infatti la giovane bielorussa a passare in tre set, condannando l'ex numero 1 del mondo ad una dolorosa eliminazione, in un torneo che aveva ...

Wta Cincinnati : Giorgi eliminata al 2° turno - Keys domina con un doppio 6-2 : Niente da fare per Camila Giorgi nel secondo turno del Western & Southern Open , torneo Wta Premier 5 in corso sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio. La 26enne marchigiana, numero 40 Wta, al ...

Wta Cincinnati – Angelique Kerber agli ottavi in rimonta - si ritira invece Caroline Wozniacki : La tedesca vince in tre set contro la Pavlyuchenkova, mentre Caroline Wozniacki alza bandiera bianca al cospetto della Bertens per guai muscolari Destini opposti per Angelique Kerber e Caroline Wozniacki nei sedicesimi di finale del torneo WTA di Cincinnati. La tedesca infatti accede al turno successivo grazie alla vittoria sulla russa Pavlyuchenkova, piegata in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 . La danese invece alza bandiera ...