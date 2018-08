Vuelta di Spagna – Il roster della Quick Step Floors | Viviani capitano

Vuelta di Spagna – Il team Sky senza due big : i britannici preferiscono la gara di casa : Il team Sky sceglie di non schierare Geraint Thomas e Chris Froome alla Vuelta di Spagna 2018 E’ passata qualche settimana ormai dal termine del Tour de France 2018, un’edizione criticata per i diversi episodi che hanno fatto discutere e ancora creano polemiche. Gli appassionati di ciclismo cercano però adesso di lasciarsi alle spalle l’edizione 2018 della Grande Boucle, e pensare adesso al prossimo grande giro, la Vuelta ...

Nibali ‘prenota il biglietto’ per la Vuelta di Spagna : “non sento dolori” : Vincenzo Nibali parla dopo l’intervento a cui si è sottoposto per recuperare dall’infortunio rimediato al Tour de France 2018, il ciclista carico per la Vuelta di Spagna Dopo l’infortunio rimediato alla schiena alla dodicesima tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali si è operato ed ora si prepara ad un recupero record. Il 25 agosto parte la Vuelta di Spagna ed il ciclista della Bahrain-Merida sarà ai nastri di ...

Chris Froome - la nascita della secondogenita e la Vuelta di Spagna : 'adesso sono stanco' : Chris Froome pensa solo a riposare in vista dell'arrivo della secondogenita: il britannico del team Sky dice no alla Vuelta? E' terminata ieri l'edizione 2018 del Tour de France: Geraint Thomas ha ...

Chris Froome - la nascita della secondogenita e la Vuelta di Spagna : “adesso sono stanco” : Chris Froome pensa solo a riposare in vista dell’arrivo della secondogenita: il britannico del team Sky dice no alla Vuelta? E’ terminata ieri l’edizione 2018 del Tour de France: Geraint Thomas ha trionfato a Parigi, indossando la maglia gialla sul gradino più alto del podio, davanti a Dumoulin e Froome. Tour de France soddisfacente per Froome, vincitore del Giro d’Italia, a caccia di una doppietta complicata da ...

Ciclismo - Nibali si deve operare : obiettivo Vuelta di Spagna e Mondiali : Vincenzo Nibali sarà costretto all'operazione chirurgica dopo la caduta al Tour de France che l'ha anche costretto al ritiro dalla competizione. Lunedì 30 luglio il ciclista siciliano sarà operato in ...

Vincenzo Nibali - il piano di recupero fisico verso la Vuelta di Spagna. Obiettivo Mondiali : E si comincia a lavorare. Vincenzo Nibali pianifica il suo ritorno in bicicletta dopo lo sfortunato incidente sulla salita dell’Alpe d’Huez, che lo ha estromesso dal Tour de France 2018 in maniera così discutibile. Le foto sul web sulle cause della caduta dello Squalo e sul responsabile sono su tutti i giornali ma al siciliano questo non interessa. Il suo unico Obiettivo è recuperare nel più breve tempo possibile dalla frattura della ...