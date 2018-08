Tutti i vincitori dei talent show della stagione 2017-2018

Tutti i vincitori dei reality show della stagione 2017/2018 : Pechino Express, GF, GFVip, L'Isola dei Famosi: raccontiamo i protagonisti che hanno trionfato nell'ultima stagione dei reality più seguiti del piccolo schermo TV.

'Miss Siculiana' - proclamata la più bella : Tutti i vincitori e le vincitrici - fotogallery - : La manifestazione, inserita nel cartellone degli spettacoli estivi di Siculiana , ha visto la partecipazione di numerose ragazze in viaggio da più parti della provincia di Agrigento che hanno ...

One Direction trionfano ai Teen Choice Awards : da Harry Styles a Louis Tomlinson e Liam Payne Tutti i vincitori : Gli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte del 12 agosto. Non come band ma come singoli componenti del gruppo, a portare alto il nome sono stati Harry Styles e Louis Tomlinson, tra i più premiati della serata. Due dei membri degli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards: per Harry Styles il premio è nelle categorie Choice Style Icon e Choice Summer Tour; per Louis Tomlinson il premio ritirato è ...

LA 72ESIMA ORA I - Tutti i vincitori : Decine di aspiranti professionisti del mondo del cinema, rappresentanti delle squadre che tra il 13 e il 16 luglio si sono sfidate nella realizzazione di un cortometraggio in sole 72 ore, si sono ...

Il Praemium Imperiale 2018 a Riccardo Muti e Pierre Alechinsky. Ecco Tutti i vincitori : Alechinsky ha fortemente influenzato il mondo della pittura in Europa. Suscita ammirazione che egli sia ancora attivo all'età di novant'anni. Per la Scultura: Fujiko Nakaya , Sapporo, 1933, Se Isamu ...

Campionati italiani Assoluti d’Italia Maxxis di Enduro : Tutti i vincitori : Claudio Spanu, Niccolò Sarpelli e il Team Husqvarna Osellini campioni italiani Assoluti d’Italia Maxxis di Enduro. Paola Riverditi si aggiudica la classe Lady Un weekend da 10 e lode quello vissuto a Bettola, in provincia di Piacenza, dove si è svolta la settima prova degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro. Un fine settimana ricco di spettacolo e adrenalina quello organizzato dal Motoclub Ponte dell’Olio, con un ...

Premio Nazionale Liolà Tutti i vincitori NOMI : Nel corso della serata il Premio Nobel per la letteratura verrà assegnato ad insigni personalità del mondo dell'arte, della scienza, della cultura, dell'impegno civile e sociale, che si sono ...

Lisa intervista Gossipetv : “A Ora o mai più siamo Tutti vincitori - Masini sa tirare fuori il meglio di me. L’amore? Non mi aspetto nulla” : Lisa, la cantante di Ora o mai più, intervista a Gossipetv: il tumore, la carriera, Marco Masini e la vita privata Lisa è una cantante riservata, di poche parole. “Poche ma buone“, ci ha assicurato durante l’intervista realizzata in occasione del ritorno in tv per Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto […] L'articolo Lisa intervista Gossipetv: “A Ora o mai più siamo tutti vincitori, Masini sa tirare fuori ...

Annunciati i vincitori di Mima 2018 - da Tiziano Ferro a Riki e Irama : Tutti i premiati a Monza : Annunciati tutti i vincitori di Mima 2018, i Monza Italian Music Awards alla loro prima edizione proprio quest'anno! Il 20 si terrà una speciale serata di premiazione dei Mima 2018, presentati da Red Ronnie e Francesco Facchinetti all'Autodromo di Monza. Monza Italian Music Awards 2018 è un riconoscimento importante che viene assegnato ad artisti e professionisti che hanno contribuito valorosamente alla musica italiana nel corso dell'ultimo ...

Monza premia la musica : Tutti i vincitori del Mima 2018 : Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Vasco Rossi sono i tre vincitori del premio Monza Italian Music Awards 2018 nelle categorie votate da pubblico e fans. Sono i nomi che vanno a completare il quadro del ...

Concorso lettarario La Guglia : Tutti i vincitori : Luca, che sta girando l'Italia diretto da Arturo Brachetti, prendendo parte anche al tour 'Brachetti & Friends' e a molti altri spettacoli del conosciutissimo 'moderno Fregoli', è considerato come ...

Forum Europeo Digitale Awards 2018 - ecco Tutti i vincitori premiati a Lucca : Durante la Galà Annual Night dello scorso 15esimo Forum Europeo Digitale svoltasi lo scorso 14 Giugno al Real Collegio di Lucca si è celebrata la prima edizione dei FED Awards condotti sul palco da Andrea Michelozzi ed Enrica Pintore. Aperti all'intera industria dei media, il riconoscimento è andato per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnolo...

Stranger Things 2 fa incetta di premi agli MTV Movie & TV Awards 2018 : Tutti i vincitori e video delle premiazioni : Quella degli appena trascorsi MTV Movie & TV Awards è stata la serata di Stranger Things 2: la seconda stagione della serie targata Netflix ha fatto incetta di premi, trionfando persino nell'ambita categoria della Miglior serie contro 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish e Riverdale. La serie è poi valsa un premio a Millie Bobby Brown per la Miglior performance in una serie, uno a Noah Schnapp per la Performance più spaventata e un ...

MTV Movie and Tv Awards 2018 : Tutti i vincitori - la cronaca e il red carpet - : 'E l'MTV Movie and Tv Awards al Miglior Film va a… Black mother… fucking, Black Panther!'… Così, con un lapsus e un bel fucking , Lady Gaga ha consegnato il premio più importante al black Movie dell'...