Tutte le bufale sul crollo del ponte Morandi a Genova

Dal cane eroe alle foto false - Tutte le bufale sul crollo di Ponte Morandi a Genova : Non si sono ancora concluse le ricerche di tutti i dispersi, ma è già partita la caccia al responsabile per il disastro di Ponte Morandi , crollato ieri mattina a Genova . Il bilancio,...

Josefa non aveva lo smalto quando è stata salvata : sveliamo Tutte le bufale sulla naufraga dell'Open Arms : L'ennesimo oltraggio per Josefa , dopo quello di essere stata 48 ore in mare, arriva dall'odio web: «è una naufraga ma con smalto ». Post pieni di odio all'indirizzo...

Dieta - dalle barrette energetiche ai pasti saltati : ecco Tutte le bufale : dalle barrette energetiche (e i prodotti solubili) in grado di sostituire un pasto ai pasti saltati in scioltezza, dagli agrumi ‘off limits’ la sera al divieto di bere acqua durante i pasti. Sono solo alcune delle tante bufale circolanti in tema di Dieta, smascherate dall’Istituto Superiore di Sanità nel suo portale Issalute. “A volte – si legge nel documento – per motivi diversi dovuti a mode, scelte ...