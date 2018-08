Tragedia sul cavalcavia | ai domiciliari il conducente Sabato i funerali

24 ragazzini morti. Tragedia sul Nilo. Avevano dai 7 ai 16 anni : Il maltempo ha rovinato la festa degli italiani nella giornata di Ferragosto. Ma il Bel Paese non è l’unico ‘Paese’ a essere colpito da forti piogge. Per esempio, in Sudan, nel corso degli ultimi giorni, si stanno abbattendo forti acquazzoni e temporali che causano non pochi disagi. Questo angolo d’Africa è tornato all’onore delle cronache nelle ultime ore per ‘colpa’ dell’incidente di Londra di ...

Cristiano De André sul crollo del Ponte Morandi. "Sono arrabbiato. Questa era una Tragedia annunciata" : "Voglio dedicare questo concerto a Genova. Quella di ieri è stata una tragedia immane, Genova è sempre colpita, non so come mai, da alluvioni. Sono arrabbiato, Questa era una tragedia annunciata. Quel Ponte è sempre stato pericolante, dovevano buttarlo giù, sono tutti nodi che vengono al pettine".Lo ha dichiarato poco prima del concerto a Festambiente, a Rispescia (Grosseto) Cristiano de André, genovese doc, ...

Ponte Morandi - 'dalla Tragedia di Genova al piano Savona' : l'indiscrezione devastante - una bomba sull'euro : La tragedia del Ponte Morandi di Genova è diventata, dopo le prime ore di sgomento e lacrime, un argomento politico. Di più, un arma in mano agli euroscettici dentro al governo per menare colpi ...

Crollo Genova - I Ricchi e Poveri : "Eravamo sul ponte un'ora prima della Tragedia" : Intervenuti alla Vita in Diretta Estate, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno raccontato di aver attraversato il viadotto...

Crollo Genova - I Ricchi e Poveri : "Eravamo sul ponte un'ora prima - una Tragedia" : Intervenuti alla Vita in Diretta Estate, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno portato la loro testimonianza sulla tragedia...

La Tragedia del Ponte Morandi : ipotesi sul crollo e su un futuro impossibile : “Sarà il vostro Ponte di Brooklyn…” dichiarò con entusiasmo ai genovesi Giuseppe Saragat, il Presidente della Repubblica che il 4 settembre 1967 percorse da Ponente a Levante i 1128 metri che separavano la galleria di Coronata da quella del Belvedere di Sampierdarena: in mezzo tutta la Val Polcevera. Il Ponte Morandi: per alcuni il viadotto per altri l’obbrobrio Che si chiamasse Ponte Morandi molti genovesi lo hanno scoperto solo martedì con la ...

Crollo ponte Genova - 31 le vittime accertate nella Tragedia sull’autostrada A10 : Quante sono le vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova? Si contano decine di morti nel Crollo del ponte autostradale sul torrente Polcevera. I soccorritori hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone all'interno e stanno lavorando per liberarle. Tra le vittime accertate c'è anche un bambino. Diversi i feriti in gravi condizioni.Continua a leggere

Tragedia sul ponte Morandi : il Genoa annulla l'allenamento di oggi pomeriggio : Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa. Getty Il calcio si ferma dopo il crollo del ponte Morandi, avvenuto questa mattina intorno alle 12 . Il Genoa ha deciso di annullare l'allenamento della prima ...

Crollo ponte Morandi - Conte - Di Maio e Toninelli sul luogo del disastro : "Una immane Tragedia" : Dopo il Crollo del ponte Morandi sulla A10, che ha causato almeno 22 vittime e decine di feriti, i vertici dell'esecutivo sono diretti a Genova. È già sul posto il sottosegretario Edoardo Rixi, ligure, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà nel capoluogo già in serata e fino a domani. È in arrivo nel capoluogo ligure anche il vice premier Luigi Di Maio che ha comunicato su Twitter: "È una ...

Tragedia a Genova - Criscito : 'Ero sul ponte 10 minuti prima del crollo' : "Scrivo questo messaggio per tutti quelli che mi stanno scrivendo preoccupandosi di me e la mia famiglia". Attraverso i social il capitano del Genoa, Domenico Criscito , legatissimo alla città, ...

Genova - crolla il ponte Morandi sull'A10. I soccorritori : 'Più di dieci morti'. Toninelli : 'Immane Tragedia' : Tragedia sull'autostrada A10 a Genova . Un crollo ha interessato il ponte Morandi nei pressi del capoluogo ligure. Potrebbero esserci auto coinvolte. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine ...

