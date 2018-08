Tragedia dopo la festa | precipita e muore

Marta - un anno dopo Barcellona. Solidarietà per dare un senso alla Tragedia : 17 agosto 2017, attentato di Barcellona. Marta Scomazzon, vicentina, è una dei sopravvissuti. Un miracolo "a metà", perché su quella Rambla la ventiduenne perde il fidanzato Luca Russo. Un anno dopo la ragazza cerca di dare un senso all'immane tragedia attraverso la Solidarietà: "Vorrei che da questo dramma ne uscisse qualcosa di buono e migliore, per tutti".Continua a leggere

CRISTIANO DE ANDRÉ/ Il monito dopo la Tragedia di Genova : "Uniamoci contro i politici corrotti" : CRISTIANO De ANDRÉ parla ai suoi follower su Facebook: "Sono addolorato e incazzato". Il concerto di Rispescia è dedicato alle vittime del crollo di Genova.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

Serie A - Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa verso il rinvio dopo la Tragedia di Genova : decisione definitiva entro le prossime ore : Serie A, tutta la prima giornata verso il rinvio – Potrebbe essere rinviata tutta la giornata del campionato di Serie A dopo la tragedia di Genova con il crollo del Ponte Morandi che ha sconvolto tutta l’Italia. “Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso”: lo ha precisato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del vertice che ha presieduto in Prefettura a Genova. “I ...

Da Ermal Meta a Laura Pausini - i messaggi degli artisti dopo la Tragedia di Genova : Ermal Meta e Laura Pausini sono due degli artisti italiani che hanno recentemente lasciato un messaggio sui social in seguito a quanto si è verificato a Genova nelle scorse ore. Il ponte Morandi è crollato. A perdere la vita adulti e bambini, circa 40, e 16 i feriti di una sciagura che poteva e doveva essere evitata. Pregare per le vittime e per i loro familiari unisce anche il mondo della musica. Gli artisti italiani hanno lasciato ...

Il gigante crudele - la città muta : il giorno dopo la Tragedia : La Protezione civile, le comunità parrocchiali, il vasto mondo del volontariato ha accolto gli oltre 450 sfollati delle case schiacciate dal mostro. Quel ponte non era più sicuro da tempo, si ripete ...

Doria e Genoa - partite in dubbio dopo la Tragedia di ponte Morandi : Genova - Le partite delle due squadre genovesi sono in forte dubbio. La tragedia del crollo di ponte Morandi , foto e video, potrebbe far partire in ritardo il campionato di Genoa e SampDoria che ...

Francia - Tragedia nel mondo del rugby : 21enne muore dopo un placcaggio : Lo sport francese piange la scomparsa di Louis Fajfrowsky. Il giovane giocatore dello Stade Aurillacois, club che milita nella seconda divisione francese, è deceduto negli spogliatoi dopo un violento placcaggio. Il triste episodio è arrivato a poche settimane dalla straziante morte della diciannovenne italiana Rebecca Braglia.Continua a leggere

Va a conoscere la figlia appena nata - poi la Tragedia : muore poco dopo. A 32 anni : Una tragedia indicibile quella che ha visto protagonista questo ragazzone di 32 anni. Destino infame: un dramma a cui si fatica anche a credere perché a volte la vita è davvero ingiusta. Si chiamava Kevin ed era appena diventato papà. Laddove per ‘appena’ si intende che lo era da pochissimi giorni. E ha incontrato la morte proprio sulla strada del ritorno dall’ospedale in cui era andato a conoscere quella figlia che per ...

“Aiuto!”. Tragedia in spiaggia : poco dopo la scoperta sulla donna. Aveva detto al marito che sarebbe andata a fare il bagno - poi accade l’impensabile : Quando la vacanza si trasforma in una vera Tragedia. Nessuno poteva immaginare che sarebbe andata così. Per una donna emiliana in villeggiatura a Marina di Pietrasanta, sulla costa toscana, la vacanza è diventata il suo ultimo momento di vita. dopo essersi allontanata dall’ombrellone per un bagno in mare, infatti, la signora è stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. La vittima è un 76enne nata e residente ...

Tragedia in Campania : donna muore per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone : La puntura di un calabrone è costata la vita, oggi, a una donna di Anagni (Frosinone) morta in seguito a uno shock anafilattico dopo essere stata portata d’urgenza dalla sua abitazione nell’ex ospedale della città, sprovvisto ormai di un pronto soccorso, che si trova invece nel polo ospedaliero di Frosinone-Alatri. Nonostante l’intervento del personale sanitario, la sessantenne è deceduta. “L’episodio odierno di ...

Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la Tragedia : "Mai più morti come quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...

“Non si è accorta”. Una Tragedia : muore a 15 anni dopo aver mangiato biscotti : Quindici anni. Si può morire a quindici anni? No, non si può. E invece ora c’è una famiglia distrutta. È una storia, questa, che arriva dalla Florida e che i genitori della vittima hanno voluto condividere per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ma andiamo ai fatti. La protagonista di questa tragedia si chiamava Alexi Ryann-Stafford, quindici anni appunto. Si trovava a casa di alcuni amici quando ha visto sul tavolo una ...