Torre del Greco | i funerali dei 4 amici Un papà | Mio figlio è stato ucciso

Torre del Greco saluta Giovanni - Matteo - Antonio e Gerry : 'Uccisi dalla violenza dell'uomo' : Erano giovani perbene, morti mentre attraversavano il ponte della morte: quattro vite spezzate nel fiorire degli anni, gli anni dei sogni, del divertimento, dell'ingresso nel mondo del lavoro e della ...

Torre del Greco saluta Giovanni - Matteo - Antonio e Gerry : «Uccisi dalla violenza dell'uomo» : Torre DEL Greco - Sono cominciati poco prima delle 17.30 i funerali di Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito, i quattro amici di Torre del Greco morti nel crollo...

Torre del Greco - funerali in diretta su Fb per Matteo Bertonati - Antonio Stanzione - Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito Il cardinale Sepe : «Morti per mano dell'uomo» : NAPOLI -«Non si può, non si deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perché questa è...

Torre del Greco - i funerali dei 4 giovani morti a Genova. "Mio figlio è stato ammazzato" : Le bare di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione sono state portate per l'ultimo saluto nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco

Torre del Greco saluta Giovanni - Matteo - Antonio e Gerry : «Non si può morire per incuria» : Torre DEL Greco - Sono cominciati poco prima delle 17.30 i funerali di Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito, i quattro amici di Torre del Greco morti nel crollo...

Funerali a Torre del Greco - il papà di Giovanni : «Mio figlio ucciso dallo Stato». Cardinal Sepe : violenza dell'uomo : «Mio figlio è stato ucciso da uno Stato che non ha tutelato i suoi cittadini. Ed io in questo momento sono distrutto. Non è possibile che 4 ragazzi così giovani ed amanti...

Torre del Greco - funerali in diretta su Fb per Matteo Bertonati - Antonio Stanzione - Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito Il cardinale Sepe : «Violenza dalla mano dell'uomo» : «Non si può, non si deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perché questa è la...

Commozione a Torre del Greco a funerali dei ragazzi morti a Genova : Napoli, 17 ago., askanews, - Commozione e rabbia questo pomeriggio nella basilica di Santa Croce, a Torre del Greco, a Napoli, per i funerali dei quattro ragazzi, originari della città vesuviana, ...

Funerali a Torre del Greco dei 4 ragazzi - il papà di Giovanni : «Mio figlio ammazzato dallo Stato» : «Mio figlio è stato ucciso da uno Stato che non ha tutelato i suoi cittadini. Ed io in questo momento sono distrutto. Non è possibile che 4 ragazzi così giovani ed amanti...

Torre del Greco - funerali in diretta su Fb per Matteo Bertonati - Antonio Stanzione - Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito : Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito. Per le famiglie e la comunità di Torre del Greco oggi è il giorno dell'ultimo addio ai quattro ragazzi...

Torre del Greco - funerali in diretta streaming per Matteo Bertonati - Antonio Stanzione - Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito : Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito. Per le famiglie e la comunità di Torre del Greco oggi è il giorno dell'ultimo addio ai quattro ragazzi...

Striscioni e urla ai funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco : "Di uno Stato strafottente vittime innocenti" : Nel silenzio surreale che ha avvolto Torre Del Greco, all'arrivo in chiesa delle bare di Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio si sentono delle urla: "Devono pagare tutto", grida qualcuno mentre i familiari accompagnano nella basilica di Santa Croce i feretri dei ragazzi morti nel crollo del ponte Morandi, a Genova. Uno striscione posto davanti alla chiesa è Stato rimosso: recitava "di uno Stato strafottente vittime innocenti".Nella serata ...

I quattro amici di Torre del Greco avevano deciso di andare in vacanza in aereo - poi all'ultimo il cambio di programma : Erano in viaggio in auto prima di quello spaventoso salto nel vuoto. Volevano trascorrere le vacanze tra Nizza e Barcellona i quattro giovani di Torre del Greco (Napoli): Matteo Bentornati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. La loro vacanza, purtroppo, non è neppure iniziata. I quattro avevano deciso di prendere l'aereo, poi all'ultimo minuto avevano cambiato programma, affrontando il viaggio in auto.Due di loro sono stati ...

Giovanni - Matteo - Antonio e Gerry sono a casa : a Torre del Greco inizia il giorno del dolore : Torre DEL Greco - A pochi minuti dalle 13 le salme di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione sono tornate a casa, nella loro Torre del Greco: al casello...