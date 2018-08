Torino | fatta per Zaza | beffata al Sampdoria sulla sirena finale

Intreccio Zaza : quasi fatta con la Sampdoria ma… si inserisce il Torino! : La Sampdoria potrebbe perdere Zaza all’ultimo momento: mancano ancora le firme e il Torino ne approfitta Zaza alla Sampdoria: è questo uno dei colpi di mercato più chiacchierati della mattinata di oggi, ultima giornata del calciomercato estivo. Pochi minuti fa però il clamoroso colpo di scena: il Valencia ha sì accettato l’offerta della squadra genovese per Zaza, ma non ci sono ancora le firme. Non è dunque ancora fatta per la ...

Torino - è fatta per Soriano. Arriva in prestito dal Villarreal : A 48 ore dalla gara casalinga con la Roma, il Torino di Walter Mazzarri mette a segno due colpi importanti in ottica Europa. Oltre al difensore ivoriano Djidji, in prestito dal Nantes, Arriva anche ...

Torino - il calciomercato si conclude (forse) con l’arrivo di Koffi Djidji : è fatta per il francese : Koffi Djidji approda al Torino dopo una trattativa con il Nantes conclusasi in giornata: domani visite mediche e firme Koffi Djidji è un nuovo acquisto del Torino, forse l’ultimo di una sessione di mercato non certo ricca di acuti, condizionata dai tanti riscatti costosi dei granata. Il difensore francese domani svolgerà le visite mediche di rito, dopo che il Toro ha trovato l’accordo economico con il Nantes, sua ex squadra ...

Calciomercato Torino - è fatta per il nuovo difensore : 1/9 LaPresse ...

Torino - fatta per un terzino del Chelsea : Il Torino ha trovato l'intesa con il Chelsea per il passaggio di Ola Aina . Il classe 1996 si trasferisce in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo Sky Sport , il calciatore è già in città e sta assistendo alla sfida tra i granata e il Cosenza di Coppa Italia.

Ronaldo alla Juve - è fatta : già in serata a Torino con Agnelli. Affare ?da 105 milioni : Torino ? Tutto fatto per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il giocatore è atteso in serata a Torino. L'accelerazione è arrivata con il viaggio di Andrea Agnelli...

Torino - è fatta per Meite : Secondo quanto riferito da Sky Sport il Torino avrebbe chiuso per Meite , centrocampista classe '94 del Monaco . Domani previste le visite mediche. Percorso inverso invece per Barreca, che si trasferirà nel Principato. Ai granata ...

Calciomercato Torino - è fatta per Izzo : 8 milioni più 2 di bonus : Nuovo rinforzo in difesa per il Torino di Walter Mazzarri, che prende Armando Izzo dal Genoa. La trattativa, già impostata nelle scorse ore, si è chiusa dopo l'ok al trasferimento dello stesso Izzo, ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Joao Cancelo : martedì sarà già a Torino : Joao Cancelo torna in Italia. Dopo settimane di trattative e incontri, è fatta per il suo arrivo alla Juventus. La società bianconera ha infatti trovato nel pomeriggio di lunedì l'accordo con il ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

Calciomercato Torino - è fatta per il ritorno di Bruno Peres : Bruno Peres torna al Torino. Sì, tutto fatto, decisione presa, dopo un lungo tira e molla il brasiliano ha deciso di vestire , nuovamente, la maglia granata. I dettagli? Prestito con diritto di ...