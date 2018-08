Toninelli | Avviato iter per togliere concessione

Ponte crollato - Toninelli contro Autostrade : «Avviato iter per lo stop della concessione» : ROMA - «Ho una notizia importantissima da darvi. Il mio ministero ha inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la decadenza della concessione. Vogliamo cambiare...

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia che l'iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia è stato ufficialmente avviato: "Il mio ministero ha inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la decadenza della concessione".