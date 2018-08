ilpost

: RT @ilpost: TIM offrirà due mesi di DAZN in promozione ai suoi clienti - AlessioRossi78 : RT @ilpost: TIM offrirà due mesi di DAZN in promozione ai suoi clienti - ilpost : TIM offrirà due mesi di DAZN in promozione ai suoi clienti - notiveri : TIM offrirà due mesi di DAZN in promozione ai suoi clienti: TIM ha comunicato di aver stretto un accordo con DAZN,… -

(Di venerdì 17 agosto 2018) TIM ha comunicato di aver stretto un accordo con, il servizio di sport in streaming del gruppo Perform che per ogni giornata della prossima Serie A trasmetterà in esclusiva tre partite su dieci. TIM ha spiegato, senza entrare troppo TIMduediinaiIl Post.