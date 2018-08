Tesla | Musk confessa stress da iperlavoro Titolo crolla

Elon Musk sta male / Il CEO e presidente di Tesla : "Ultimo anno massacrante - il peggio deve ancora arrivare" : Elon Musk, CEO e presidente di Tesla e della società spaziale SpaceX, ha rilasciato un'intervista al New York Times. "Ultimo anno massacrante, il peggio deve ancora arrivare"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Tesla verso avvio giù del 3% - SEC avvia indagine su tweet Musk : La Sec ha avviato un'indagine relativa al tweet del 7 agosto scorso quando Elon Musk anunciò l'intenzione di valutare il delisting di Tesla da Wall Street. Il tweet ha scatenato gli acquisti sul ...

Elon Musk spiega il tweet sulla privatizzazione di Tesla : "Un anno atroce - sono esausto per il troppo lavoro" : "Ho twittato in macchina mentre tornavo dall'aeroporto. Non lo avevo detto a nessuno prima, che avevo intenzione di privatizzare la compagnia". L'imprenditore americano, Elon Musk, fondatore di Tesla, in un'intervista al New York Times, ha confessato di essere "esausto" per il troppo lavoro. "L'anno scorso è stato il più difficile e doloroso della mia carriera."E' stato atroce, lavoro troppo e pago un prezzo davvero alto", ha ...

Musk : scritto tweet su delisting Tesla mentre andavo in aeroporto - nessuno lo ha controllato prima : Elon Musk torna sul tweet scritto una settimana fa in cui annunciava l'intenzione di togliere Tesla da Wall Street. A una settimana dal tweet che ha scatenato turbolenze sul titolo Tesla, Musk in un'...

Il motivo che ha portato Musk a privatizzare Tesla sono i soldi dei sauditi : Ce lo chiede l'Arabia. Dopo sei giorni di silenzio, Elon Musk spiega i suoi perché. Perché ha deciso di annunciare la possibile privatizzazione di Tesla su Twitter , scompigliando il mercato, . E ...

Tesla - il fondatore Elon Musk chiarisce i termini del delisting con fondo saudita : Teleborsa, - Tornano i riflettori su Tesla Motor , che ieri ha guadagnato ancora a Wall Street, in vista del delisting del titolo dal Nasdaq. A rilanciare l'ipotesi è stato un chiarimento del ...

Tesla : Elon Musk alle corde tra tweet - denunce e sogni di fuga da Wall Street : L’ultima tegola su Tesla e il suo deus ex machina, Elon Musk, è caduta in un’aula di tribunale. Due denunce presentate alla magistratura federale di San Francisco che accusano Musk di violazione delle leggi che regolano i mercati, perché avrebbe effettuato dichiarazioni deliberatamente false allo scopo di gonfiare il prezzo delle azioni...

Elon Musk chiarisce - sauditi possono finanziare il delisting di Tesla : Elon Musk rilancia il piano per portare Tesla fuori della Borsa, dopo le polemiche della scorsa settimana per un suo controverso tweet sull'operazione, oggetto ora di denunce e accertamenti da parte della Sec, l'Authority di Borsa americana.Il visionario imprenditore Usa ha confermato sul blog Tesla che il fondo sovrano saudita resta la fonte principale per il delisting del titolo, precisando però che l'accordo non è ancora stato ...

Tesla Model Y - Elon Musk annuncia l'arrivo della Suv : Dopo i tweet sul delisting, con relative denunce da parte degli azionisti, Elon Musk ha continuato a pubblicare messaggi ambigui sul proprio social network preferito. Durante una sessione di domande e risposte, parlando del prossimo debutto di nuovi capi d'abbigliamento sullo store della Tesla, il ceo ha twittato un messaggio enigmatico: "S3XY". Tre lettere e un numero che, richiamando la parola sexy, alludono chiaramente ai Modelli ...

Tesla - Musk denunciato per i tweet sulla società : La bomba l'aveva lanciata solo pochi giorni fa, come sempre tramite i suoi amatissimi tweet, ai quali i suoi stessi follower non sanno mai quanto dare credito. Solo che questa volta aveva rincarato la dose: "Oggi ho annunciato che sto pensando al delisting (uscita del titolo dalle negoziazioni di Borsa, ndr) della Tesla ricomprando le azioni a un prezzo di 420 dollari per ognuna. Volevo rendervi partecipi del mio ragionamento e del ...

Tesla : media - due denunce per tweet Musk : ANSA, - WASHINGTON, 12 AGO - Due denunce sono state presentate contro Tesla e il suo Ceo, Elon Musk, con l'accusa di violazione di leggi federali con presunte false dichiarazioni per spingere il ...

Tesla : media - due denunce per tweet Musk :