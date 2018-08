Terremoto Molise | M 5 1 a Montecilfone Ultime notizie | Toma | Disagi dopo scossa

Il Molise che fa i conti con la paura del Terremoto : nei centri vicini all'epicentro una nuova notte fuori casa. Controlli ulteriori per il ... : In tanti, nei centri più prossimi all'epicentro del sisma di ieri, si preparano a trascorrere un'altra notte fuori dalle proprie abitazioni. Seppur lo sciame sismico, a un giorno di distanza, non ha ...

Terremoto Molise - Toma : “Disagi - ma la macchina dell’emergenza ha funzionato” : “I disagi per la popolazione indubbiamente ci sono stati, ma la macchina dell’emergenza ha risposto in maniera egregia e sono state poste in essere tutte le misure necessarie a gestire il rischio sismico. Del resto, la situazione di emergenza si prepara in tempo di normalita’. Siamo riusciti, nei primi cento giorni di governo regionale, a mettere in piedi una squadra che, al suo esordio, si e’ dimostrata all’altezza ...

Terremoto Molise - dal 14 agosto la terra ha tremato più di 110 volte - : A indicarlo sono i dati rilevati finora dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ingv,: oltre 80 sono avvenuti dopo la scossa più forte, quella di magnitudo 5.1 delle 20:19 del 16 agosto

Terremoto Molise - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie - nuova scossa M 2.6 : la terra continua a tremare : TERREMOTO in MOLISE, scossa magnitudo 5.1 Richter a MONTECILFONE come epicentro: trema tutta provincia Campobasso, segnalazioni anche a Napoli, Abruzzo e Puglia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:27:00 GMT)

Terremoto Molise - attivate più faglie Ingv : oltre 110 scosse da 14 agosto : La sequenza sismica in corso in Molise dal 14 agosto potrebbe essere dovuta all'attivazione di più faglie: è questa una delle ipotesi alla quale stanno lavorando gli esperti dell'Istituto Nazionale di ...

Terremoto Molise : il ministro Bussetti in contatto con Usr : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, era pronto a raggiungere le zone colpite dal Terremoto, ma è stato rassicurato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Molise Anna Paola Sabatini su quanto si stava facendo anche per la verifica sulle strutture scolastiche nell’area dell’epicentro. Il titolare del dicastero ha dunque chiesto all’Usr di attivare un monitoraggio per accertare eventuali ...

Terremoto Molise : domani al via le verifiche sui ponti della diga del Liscione : Inizieranno domani 18 agosto le verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l’invaso artificiale della diga del Liscione sulla statale 647 Bifernina, nei pressi di Guardialfiera (Campobasso). I controlli verranno eseguiti dall’Anas attraverso una piattaforma speciale ‘by bridge’ che permette di verificare le condizioni della parte sottostante le campate dei ponti e della sede stradale. Lo ha riferito ...

Terremoto Molise - lesionate due chiese a Guglionesi e Montecilfone : ordinanze di sgombero per due case : Il Terremoto in Molise ha provocato lesioni anche alla chiesa di Guglionesi e alla chiesa di San Giorgio a Montecilfone. Lo riferisce l’Agensir. Due ordinanze di sgombero per altrettante abitazioni sono state firmate dal sindaco di Montecilfone (Campobasso), Franco Pallotta, e altri due provvedimenti sono in fase di valutazione, ma con molta probabilità saranno esecutivi nelle prossime ore nel comune epicentro delle due scosse di Terremoto ...

Terremoto Molise - l’Ingv : “Nessun collegamento con la scossa delle Marche” : Parla di “collegamenti pittoreschi” tra la scossa nelle Marche e quella del Molise. La sismologa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Concetta Nostro con l’Adnkronos esclude “qualsiasi connessione tra i due eventi sismici se non quello che l’Italia è tutta sismica”. “Di faglie nel nostro Paese ne abbiamo tantissime – dice l’esperta dell’Ingv -. Lungo ...

Terremoto Molise - 50 ponti sotto osservazione : la Provincia di Chieti avvia i controlli : “Saranno controllati e ispezionati i ponti stradali di competenza della Provincia di Chieti, una cinquantina. Il dirigente Carlo Cristini ha richiamato dalle ferie il personale del settore Lavori pubblici e Viabilità“. Lo ha annunciato il presidente dell’Ente Mario Pupillo facendo il punto della situazione a Lanciano dopo il Terremoto di ieri in Molise. Pupillo, accanto agli ingegneri Paola Campitelli e Nicola Pasquini, ha ...

Terremoto Molise - l’Ingv : oltre 110 scosse dal 14 Agosto : Sono stati oltre 110 i terremoti registrati in Molise a partire dal 14 Agosto e, di questi, oltre 80 sono avvenuti dopo la scossa più forte, quella di magnitudo 5.1 delle 20.19 del 16 Agosto: è quanto indicano i dati rilevati finora dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). “Nel frattempo si lavora per installare nella zona dell’epicentro quattro stazioni mobili, la cui installazione è prevista in ...

Terremoto Molise : edifici inagibili - gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiusa : Il Basso Molise fa i conti con l’emergenza Terremoto, tra edifici inagibili, gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiusa a causa dei controlli al viadotto del Liscione: centinaia le persone che hanno dormito in auto o nelle tende predisposte dalla protezione civile regionale. A Montecilfone, epicentro del sisma di ieri sera, sono inagibili la chiesa, l’ufficio postale, alcuni abitazioni e diversi negozi. Decine di ...