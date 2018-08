Terremoto Molise | 50 ponti sotto osservazione | la Provincia di Chieti avvia i controlli

Terremoto Molise - l’Ingv : oltre 110 scosse dal 14 Agosto : Sono stati oltre 110 i terremoti registrati in Molise a partire dal 14 Agosto e, di questi, oltre 80 sono avvenuti dopo la scossa più forte, quella di magnitudo 5.1 delle 20.19 del 16 Agosto: è quanto indicano i dati rilevati finora dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). “Nel frattempo si lavora per installare nella zona dell’epicentro quattro stazioni mobili, la cui installazione è prevista in ...

Terremoto Molise : edifici inagibili - gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiusa : Il Basso Molise fa i conti con l’emergenza Terremoto, tra edifici inagibili, gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiusa a causa dei controlli al viadotto del Liscione: centinaia le persone che hanno dormito in auto o nelle tende predisposte dalla protezione civile regionale. A Montecilfone, epicentro del sisma di ieri sera, sono inagibili la chiesa, l’ufficio postale, alcuni abitazioni e diversi negozi. Decine di ...

Terremoto Molise - operatori turistici : preoccupazione per la stagione balneare dopo il maltempo : preoccupazione da parte degli operatori turistici della costa molisana per le ripetute scosse di Terremoto che rischiano di compromettere il termine della stagione balneare: già dalla prima scossa della notte tra il 14 e il 15 agosto, sono state diverse le prenotazioni annullate. “Speriamo che non vi sia l’effetto paura perché il comparto è già alle prese con altre criticità, tra cui il maltempo“, affermano i dirigenti della ...

Terremoto Molise - INGV : “Si tratta di un territorio vulnerabile” : Il sismologo Gianluca Valensise, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia commenta la sequenza sismica in Molise: “Si tratta di un territorio vulnerabile – dichiara all’ANSA – una terra pericolosa proprio per il tipo di costruzioni fatte e il tipo di magnitudo che può esprimere. L’esperienza di S.Giuliano ci insegna ci possono essere scosse più forti e che questo con fabbricati ...

Terremoto - Regione Molise : nessuna criticità sulla diga del Liscione : In riferimento allo sciame sismico con epicentro in provincia ci Campobasso, l’ingegnere Massimo Pillarella, responsabile del dipartimento Territorio della Regione Molise, ha confermato all’ANSA che “al momento nessuna criticita’ riguarda la diga del Liscione, proseguono le verifiche coordinate dal nostro responsabile diga, l’ingegnere Giovanni Sportelli giunto da Roma“. “Stiamo effettuando anche ...

Terremoto Molise - Provincia : istituti scolastici chiusi in via precauzionale in alcuni Comuni : In riferimento alla sequenza sismica che ha interessato il Molise nella serata di ieri, il presidente della Provincia di Campobasso ha chiesto in via precauzionale e temporanea, ai sindaci di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino e Montenero di Bisaccia la chiusura degli istituti scolastici di competenza Provinciale: il provvedimento riguarda il personale tecnico e amministrativo in servizio anche nel periodo estivo. L'articolo Terremoto ...

Terremoto in Molise - chiuso ponte per Val di Sangro Su Sp 111 da Lanciano in via precauziole : Chieti - Dalla mezzanotte è chiuso in via precauzionale, lungo la provinciale 111, il ponte sul fiume Sangro che collega Lanciano (Chieti) alla Val di Sangro e ad Atessa (Chieti), una delle zone industriali più densamente popolate del centro-sud. Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Chieti d'intesa con la Provincia, a seguito delle scosse di Terremoto di ieri sera in Molise. Controlli tecnici sono in atto per ...

Nuovo Terremoto di 4.5 in Molise alle 22 - 22 : è la stessa faglia di San Giuliano di Puglia : Ieri sera, precisamente alle 22,22 ora italiana, una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter ha insistito sul Molise, sempre con epicentro molto vicino a Montecilfone, in provincia di Campobasso. La popolazione, gia' terrorizzata dalla prima violenta scossa [VIDEO] di magnitudo 5.1 delle 20,19 ora italiana, ha preferito restare all'esterno delle proprie abitazioni e raccogliersi all'aperto, soprattutto nelle piazze, ...

Terremoto di 5.2 in Molise - il momento della scossa : Roma,, askanews, - Questo il momento esatto della scossa di 5.2 magnitudo, la più forte dello sciame sismico, con epicentro a Montecilfone, Campobasso,, a una profondità di 9 km. Il Terremoto, ...

RFI su Terremoto Molise - circolazione treni ripresa regolarmente : Rete Ferroviaria Italiana , RFI, fa sapere che la circolazione dei treni in Molise è ripresa regolarmente, dopo le necessarie verifiche all'infrastruttura da parte dei tecnici della società del Gruppo ...

Terremoto Molise : osservato speciale un piccolo ponte sulla SS647 : In merito alle scosse di Terremoto che si sono verificate nella serata di ieri in Molise, “stiamo facendo controlli sul viadotto che sovrasta la diga del Liscione, ma quello interessato da verifiche piu’ approfondite, in quanto appare fuori squadra, e’ un piccolo ponte tra Palata e Guardialfiera, sulla statale 647 Bifernina. Stiamo aspettando che arrivi una speciale attrezzatura per verificare le reali condizioni della ...