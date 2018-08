Striscioni e urla ai funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco | Di uno Stato

huffingtonpost

: @unpezzodicuore Divento una groupie e mi faccio tutti i concerti in prima fila, altroché, giù di striscioni, fasce, urla. SONO GIÀ PRONTA - sparklewithme22 : @unpezzodicuore Divento una groupie e mi faccio tutti i concerti in prima fila, altroché, giù di striscioni, fasce, urla. SONO GIÀ PRONTA -

(Di venerdì 17 agosto 2018) Nel silenzio surreale che ha avvoltoDel, all'arrivo in chiesa delle bare di Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio si sentono delle: "Devono pagare tutto", grida qualcuno mentre i familiari accompagnano nella basilica di Santa Croce i feretri deimorti nel crollo del ponte Morandi, a Genova. Uno striscione posto davanti alla chiesa èrimosso: recitava "di unostrafottente vittime innocenti".Nella serata di ieri, 16 agosto, era apparso un altro manifesto, rimosso nella mattinata di oggi e condiviso su molte bacheche social: "Non èil fato, ma lo", recitava. Un'accusa che a poche ore della esequie continua a riecheggiare in città.L'incredulità e la rabbia nella città sono spezzate solo dagli applausi che accolgono le bare e dai rintocchi delle campane. Decine di persone sono all'esterno del santuario, nella ...