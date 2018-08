Spagna-Italia | scontro frontale | il caso Modric finisce in tribunale

Lo spread Italia-Spagna schizza a 172 punti. Mai così dal «terribile» 2011 : Il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi sostiene che la speculazione finanziaria stia colpendo non solo l’Italia ma anche gli altri Paesi della periferia dell’area euro come la Spagna. I numeri dicono il contrario....

SALVINI - “AQUARIUS NON IN ITALIA” : NO DI MALTA E Spagna/ Londra a Toninelli : "Si garantisca porto sicuro" : Aquarius con 141 migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di SALVINI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 22:53:00 GMT)

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia, alla nave Aquarius, al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Frontex : arrivi quadruplicati in Spagna a luglio - -83% in Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aquarius con 141 migranti - stop di Salvini : «Mai in Italia» No anche di Spagna e Malta Altri 109 a Lampedusa Video : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»

Migranti : in luglio gli arrivi calati dell'83% in Italia - raddoppiati in Spagna. I dati di Frontex : Forte calo di arrivi di Migranti in Italia, a luglio: sono circa 1900, ovvero -83% rispetto a luglio 2017. Il numero totale di Migranti intercettati sulla rotta del Mediterraneo centrale, nei primi sette mesi del 2018 è calato a circa 18.200, -81% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si legge in una nota di Frontex.In generale, nei primi sette mesi dell'anno, il numero di arrivi nell'Ue attraverso le principali rotte è calato del ...

Ferie sovraniste in Italia : Merkel sceglie la Spagna : LA STORIA Si cambia. Via i leader liberal-progressisti, e avanti i sovranisti. E così il Grand Tour in Italia dei leader stranieri in vacanza cambia il suo segno politico. Una rivoluzione d'agosto. ...

La ripresa rallenta - la Bce guarda a Italia e Spagna : 'Redditi bassi - stentano i consumi : Mentre in Germania e Francia sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi. L'Istituto di Francoforte inoltre conferma l'uscita dal 'Quantitative easing' dal gennaio 2019 -

Bce : “In Italia e Spagna stenta la ripresa di redditi e consumi. Sono ancora sotto i livelli pre-crisi” : I consumi in Italia e in Spagna “non hanno ancora evidenziato una completa ripresa” mentre in Germania e Francia Sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi e anche i redditi reali da lavoro dipendente “permangono significativamente inferiori a prima della crisi” a causa “della moderazione salariale indotta dalla crisi e della disoccupazione rimasta su livelli elevati”. Nel suo bollettino ...

