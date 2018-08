Serie A rinviata? Salvini | Sarebbe doveroso fermarsi

Milan-Genoa rinviata : la decisione ufficiale della Lega Serie A : Adesso è ufficiale : Milan-Genoa è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo la tragedia avvenuta nel capoluogo ligure, con la caduta del ponte Morandi che ha portato alla morte di 39 persone (tra cui 3 bambini), slitta l’atteso esordio dei rossoneri nella Serie A 2018-19. Rinviate Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina: il comunicato della Lega La decisione è stata comunicata – in via ufficiale – dalla Lega Serie A, che oltre a Milan-Genoa ...

Serie A - tutta la giornata rinviata? Ferrero : “Samp - Genoa - Milan - Fiorentina e Juve non giocano” : Serie A, la situazione dopo la tragedia di Genova – Potrebbero essere rinviate solo due partite della giornata del campionato di Serie A dopo la tragedia di Genova con il crollo del Ponte Morandi che ha sconvolto tutta l’Italia, si tratta di Sampdoria- Fiorentina e Milan - Genoa ma nelle ultime ore si fa strada il rinvio di tutta la giornata . “Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso”: lo ...

Serie B - rinviata la presentazione del calendario : E’ stata rinviata la presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2018/19 che si sarebbe dovuta svolgere a Cosenza il 6 agosto. Lo ha annunciato la Lega B dopo il Consiglio direttivo riunito questa mattina a Roma. “La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato ha annullato l’evento”, ...

Serie BKT - rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi : Convocata per il 30 luglio l'assemblea della Lega Serie B. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato di Serie BKT. L'articolo Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.