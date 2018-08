Schiaffo del Pd a Boschi : ?non la invitano alla festa dell'Unità : alla festa dell'Unità di Firenze non ci sarà Maria Elena Boschi, l'ex sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio non è stata invitata."Abbiamo invitato tutti i deputati e i senatori eletti nei collegi fiorentini e Boschi come sapete è stata eletta in Trentino Alto Adige", spiega Lorenza Giani, vicesegretaria del Pd fiorentino e motore organizzativo della festa. E se alla Boschi non è arrivato il tanto atteso invito, per Matteo Renzi, Maurizio ...

Modric - il muro Real resiste : ultimo Schiaffo alle speranze dell'Inter. E ora Perez è pronto a denunciare i nerazzurri : Nulla di fatto anche dagli ultimi contatti tra gli agenti del giocatore e i merengues. Dalla Spagna: Florentino pronto alle vie legali

Modric - il muro Real resiste. Dai nuovi contatti ultimo Schiaffo alle speranze dell'Inter : Gli agenti del giocatore hanno ribadito ai merengues la sua volontà di andare via, Perez non ci sente. E per i nerazzurri non c'è più tempo

Ponte Morandi - lo Schiaffo dell'Ue a Conte e Salvini : 'Niente flessibilità - vi abbiamo già dato soldi' : Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova , il governo per bocca del vicepremier Matteo Salvini e del ministro dell'Economia Giovanni Tria , ha confermato la volontà di mettere in campo fino a 50 ...

SALVINI - LEVA OBBLIGATORIA : "REINTRODURRE SERVIZIO MILITARE"/ Naja abolita da Berlusconi : Schiaffo della Lega? : Matteo SALVINI: “Valutiamo reintroduzione SERVIZIO militare. Vaccini? Meglio educare e non obbligare”. Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima difesa e centrodestra(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:39:00 GMT)

Calciomercato Inter - che Schiaffo del Real Madrid : ecco l’ultima trovata dei blancos nel caso Modric [FOTO] : Il club di Florentino Perez ha scelto Luka Modric come testimonial della terza maglia color corallo, una foto che comunque pare essere precedente alla situazione attuale Continua a tenere banco la situazione Modric, diventata ormai una guerra di nervi tra l’Inter e il Real Madrid. Il club nerazzurro attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, puntando sulla volontà del giocatore di lasciare la Casa Blanca. Di tutta ...

Tav - lo Schiaffo di Beppe Grillo a Luigi Di Maio : chi sono i fedelissimi che lo faranno fuori : A tormentare il sonno del vicepremier grillino c'è il mondo leghista da sempre a favore delle grandi opere, Tav in testa. E c'è anche la fronda interna grillina di irriducibili, in particolare al ...

Salvini cerca riscatto dopo lo Schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

Milan - messe nero su bianco le motivazioni della stangata : dai fascicoli UEFA uno Schiaffo alla società rossonera : Rese note le motivazioni della stanga UEFA nei confronti del Milan: 33 pagine nelle quali è spiegata, con un’approfondita analisi, l’esclusione dall’Europa League per la società rossonera Dopo oltre un anno di confronti, di promesse, di businee plan e di apparente (seppur molto flebile) solidità economica decantata dal Milan nei confronti della UEFA, com’è noto la società rossonera è stata esclusa dall’Europa ...

Bologna - Di Maio incontra lavoratori della Bredamenarini : “Uno Schiaffo produrre in Turchia - Stato pronto a intervenire” : “Se il socio non è in grado di investire, allora sarà lo Stato a farlo in questi stabilimenti”. È quanto ha promesso il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai lavoratori e ai sindacati che ha incontrato davanti alla ex Bredamenarinibus a Bologna. “Questo stabilimento – ha ricordato – è direttamente collegato a un altro stabilimento a Avellino” e tutti e due “risentono del ...

Mondiali - l'esultanza della Svizzera : "Schiaffo" alla Serbia : Però credo che tutti noi dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio'. Shaquiri ha aggiunto: 'La mia esultanza dopo il gol al 90′? Preferirei non parlarne, diciamo che ero molto emozionato ...

“La dignità…”. Sbam - lo Schiaffone a Ilary Blasi. La vip della tv riceve l’invito al GF Vip e risponde così (che affronto) : Dopo il grande successo del GF Vip 2 che ha avuto fra i suoi protagonisti Cecilia Rodriguez, Daniele Bossari e Giulia De Lellis è arrivato il momento di scoprire il cast della terza edizione del reality che, ancora una volta, vedrà al timone Ilary Blasi. La caccia alle ‘very important person’ chiamate ad animare la terza edizione del reality condotta dalla moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti è iniziata, e dopo le prime ...

Lo Schiaffo del M5s a Berlusconi : Di Maio si tiene la delega alle Telecomunicazioni : La delega alle Telecomunicazioni non andrà alla Lega - come si augurava Silvio Berlusconi - ma se la terrà per sé il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi: Di Maio fa sapere che è stato anche trovato l'accordo sulla trattativa Tim.Continua a leggere