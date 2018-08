Scarlett Johanson è l' attrice più pagata di Hollywood

ilgiornale

(Di venerdì 17 agosto 2018) Anche per quest'anno,ha la sua regina di denari. E secondo la classifica della rivista Forbes, lo scettro va a.È lei l'piùdegli ultimi 12 mesi. Infatti, tra il primo giugno 2017 e il primo giugno 2018, avrebbe guadagnato circa 40 milioni e mezzo di dollari, pari a 35 milioni e mezzo di euro. Un primato che la star 33enne ha conquistato soprattutto grazie al suo ruolo di Vedova Nera, nella saga degli Avengers.Johansson supera e di molto l'piùdello scorso anno, Emma Stone, 29enne e protagonista di La La Land, che si era piazzata al primo posto con un guadagno di 26 milioni di dollari (quasi 23 milioni in euro). La medaglia d'argento, va invece ad Angelina Jolie, con una paga parecchio inferiore a quello della regina di denari 2017-2018: solo 28 milioni di dollari (24,5 in euro) per l'ex signora Pitt. Segue poi, al terzo ...