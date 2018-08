Salvini vuole che in alcune zone d' Italia i pensionati non paghino le tasse

Ponte Morandi - Salvini vuole fermare la Serie A! : Matteo Salvini è intervenuto sul caso del Ponte Morandi parlando di una sospensione doverosa del campionato di Serie A ”Penso che sarebbe doveroso, per rispetto e vicinanza a Genova e ai parenti delle vittime, che anche il campionato di calcio sabato e domenica si fermasse. Non lasciamo sole le squadre genovesi, business e interessi televisivi possono attendere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. ...

Migranti - Salvini : 'Aquarius vada dove vuole - non Italia'. No anche da Malta e Madrid : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Di Maio, non temo attacchi dai mercati Salvini: «allo studio reintroduzione servizio militare» Terremoto di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico Vaccini: Grillo va avanti ...

Salvini vuole la leva militare obbligatoria - è questo il suo programma per i giovani? : Leggere le dichiarazioni di Matteo Salvini sulla necessità di reintrodurre il servizio militare per imparare l’educazione e il rispetto dei doveri, dimostra che il ministro vive in un videogame d’azione tutto suo. La proposta è “anacronistica”, di chi la spara per dare fiato alla bocca: la ministra Trenta ha ragione. Mi chiedo quale sia il disegno di società per noi giovani che immagina Salvini. Premesso che non sono un ...

Matteo Salvini vuole ritornare a un mondo che non esiste : ... chi sembra non avere molto chiaro lo stato attuale delle cose sulla Terra " dove la popolazione sta tutt'altro che diminuendo " è proprio Salvini, la cui visione politica non appare in grado di ...

Salvini vuole demolire la libertà di coscienza? Short message dalla Consulta : Non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la proposta di Matteo Salvini di reintrodurre la leva militare rientri nell’alveo della piena legittimità costituzionale. La “Costituzione più bella del mondo”, con linguaggio a dir poco enfatico, infatti, prevede all’articolo 52 che la difesa della Patr

