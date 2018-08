Salvini | Esenzione fiscale per pensionati anche in Italia

Salvini : "Farò zone di esenzione fiscale dove non ci sarà tassa sulle pensioni" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati. Sono tanti i ...