Salvini a Tgcom24 | ' Qualche ex ministro ha firmato una concessione assurda con Autostrade'

Autostrade - Salvini a Tgcom24 : "Miei predecessori hanno firmato concessione assurda" | "Non voglio vendetta - ma pretendo giustizia" : Il ministro dell'Interno a Tgcom24 dopo il crollo del ponte di Genova ribadisce l'unità del governo: "Abbiamo approvato iter di revoca della concessione ad Autostrade ". E rincara la dose: "E' stato firmato un contratto che non difende gli interessi degli italiani"

Crollo ponte - Salvini : "Accerteremo le responsabilità" | Toninelli a Tgcom24 : "Mappare strutture a rischio" | Conte : "Ferita per tutta l'Italia" : Il ministro dell'Interno ha mandato poi un ringraziamento ai soccorsi che sono intervenuti tempestivamente sul luogo. Toninelli a Tgcom24: "Lo Stato c'è". Sul posto anche il premier Conte: "Inconcepibile in un Paese come il nostro!