Rugby – Guinness PRO14 | ufficiale l’anticipo del match tra Zebre e Southern Kings

(Di venerdì 17 agosto 2018) La gara traè stata anticipata a venerdì 31 agosto per motivi televisivi Ilha ufficializzatodella gara d’esordio della stagione agonistica 2018/19 delloClub contro i sudafricaniche sarà venerdì 31 Agosto 2018 alle 20.35 allo Stadio Lanfranchi di Parma. La sfida del primo turno del torneo –in precedenza annunciata per sabato 1 Settembre alla stessa ora- è stata anticipata a causa dell’avvenuta concomitanza della gara valida per il terzo turno della Serie A tra il Parma Calcio 1913 e la Juventus che è stata successivamente inserita in calendario in contemporanea allo Stadio Tardini di Parma. I diritti di messa in onda di entrambe le gare appartengono a DAZN -il nuovo broadcaster italiano in streaming del torneo celtico e di alcune gare del massimo campionato di calcio italiano- che così garantirà a tutti ...