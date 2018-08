Roma | parte solo uno tra Coric e Zaniolo | la scelta

Serie A al via - la griglia di partenza di CalcioWeb : Juventus in pole - alle spalle Napoli e Roma - Inter e Milan per un posto in Champions League - bagarre salvezza : Attesa finita, sta per prendere il via la nuova stagione, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni, sicuramente uno dei più belli degli ultimi anni. Il campionato prenderà il via con il match tra Chievo e Juventus, i bianconeri sono sicuramente i favoriti alla vittoria finale, la squadra (già fortissima) è stata ulteriormente rinforzata con gli arrivi di calciatori come Cancelo, ...

Roma - sondaggio Inglese : 'Pastore? Un acquisto senza senso da parte di Monchi' : Dall'Inghilterra, il magazine FourFourTwo ha stilato una classifica dei dieci acquisti 'senza senso' in giro per il Vecchio continente, toccando anche Trigoria e le scelte della Roma. 'Monchi ha ...

Estate a Ostia - quando ‘Roma Capoccia’ parte di capoccia… : Se l’obiettivo era quello di far incazzare più gente possibile, la campagna radiofonica in onda nel circuito della Metropolitana, con cui il Comune di Roma sta annunciando l’Estate Romana a Ostia, l’ha centrato in pieno. Con una capocciata. Lo speaker (l’attore Fabio Avaro) recita: «Quest’anno l’Estate romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e ...

Bentornati al Teatro Romano di Ventimiglia - si parte con l'Aulularia di Plauto : Durante il giorno le visite, la sera gli spettacoli: concerti particolari, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri. Eventi di qualità, studiati ad hoc per la cornice unica che li ospiterà. ...

Tournée Roma - squadra divisa per reparti : Karsdorp in gruppo - a parte Coric LIVE : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.10 , 17.10, - Intanto Coric prosegue il lavoro differenziato anche con il pallone. Ore 10.54 , 16.54, - Di Francesco dà il via all'esercitazione tattica. Ore 10.48 ,...

Roma - il Brasile non va più di moda. E se parte anche Jesus : Un legame che sembrava indissolubile , scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport , e così è stato per molto tempo: la squadra campione del 2001 aveva Cafù, Zago, Assuncao, Aldair ed Emerson ,...

Pallavolo - Nazionale femminile : weekend di lavoro a Roma - lunedì si parte per l’Olanda : La Nazionale femminile di Pallavolo si allena in vista del torneo Rabobank Super Series Volleyball Dopo alcuni giorni di riposo la Nazionale seniores femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d’allenamento sabato e domenica. lunedì mattina è in programma la partenza per l’Olanda, dove l’Italia sarà impegnata nel torneo Rabobank Super ...

Case popolari - l’Ater di Roma non ha pagato Equitalia : si prefigura la liquidazione di parte del patrimonio : l’Ater di Roma non ha pagato la prima rata per la rottamazione delle cartelle Equitalia. E ora un emendamento della Giunta regionale collegato al bilancio 2018 ne prefigura la liquidazione e messa in vendita di parte del patrimonio (almeno quello non vincolato). L’azienda regionale che gestisce le Case popolari nella provincia è di nuovo nei guai. L’Agenzia delle Entrate pretende il pagamento per quasi 500 milioni di euro di Ici e Imu per i ...

Scaletta e orari di Björk a Roma il 30 luglio - ingressi e info utili per partecipare al concerto : Björk a Roma il 30 luglio va a recuperare il concerto rinviato il 13 giugno scorso. Le promesse sono quindi tutte mantenute, con il concerto alle Terme di Caracalla che finalmente può avere luogo nella suggestiva location che ha già ospitato numerosi artisti prestigiosi. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, con biglietti ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con costi che vanno dai 69 € del settore D ai ...

Roma - El Shaarawy esce allo scoperto e svela il suo futuro : il partente sarà Perotti? : Il giocatore della Roma ha confermato di voler rimanere in giallorosso, a questo punto potrebbe essere Perotti il partente Via vai in casa Roma, il mercato giallorosso è in continuo fermento e prosegue la caccia al sostituto di Malcom, sfumato in extremis dopo l’inserimento improvviso del Barcellona. ALFREDO FALCONE Monchi potrebbe ritrovarselo però in casa, con El Shaarawy che ha confermato di voler rimanere nella Capitale: ...

Tournée Roma - seduta mattutina : a parte Karsdorp e Under. Lunga partitella - perla di Schick VIDEO : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.03 , 20.03, - Termina la prima seduta di oggi. Nel pomeriggio sessione anticipata alle 16 locali Ore 10.45 , 19.45, - Si riduce il campo, partitella a due tocchi ...

Il calendario della Roma 2018/2019 : si parte col Torino - a Natale la sfida con la Juve : Da Olimpico a … Olimpico. La Roma, dopo il terzo posto centrato nella passata stagione, ripartirà dall'omonimo stadio di Torino. Il primo messaggio alla Juve quindi, la squadra di Di Francesco proverà ...

L’Inter parte in casa del Sassuolo - la Roma a Torino : E’ stato presentato il calendario della Serie A. I campioni d’Italia inizieranno la stagione a Verona. Contro il Chievo dovrebbe

La Lazio parte in salita : Napoli - poi Juve. La Roma comincia a Torino - CR7 a Verona. Derby Capitale il 30/9 : La nuova serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e alla seconda fa ...