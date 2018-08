Roma | Olsen | ' Sono pronto a fermare Cristiano Ronaldo Voglio giocare'

Olsen : 'Al Mondiale sono migliorato - ora penso solo alla Roma' : Robin Olsen ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a due giorni dalla prima giornata di campionato contro il Torino. Ecco un primo stralcio dell'intervista. 'sono state due partite difficili contro l'Italia ma ora sono alla Roma e sono ...

Roma - Olsen si presenta : 'Non vedo l'ora di iniziare. Ecco il mio punto di forza' : La trattativa con la Roma mi ha reso orgoglioso, avevo sentito qualcosa già prima del Mondiale ma in quel momento pensavo soltanto a riprendermi dall'infortunio e a giocare una buona coppa del mondo. ...

Roma - Olsen : “Alisson è super ma ora ci sono io” : “Alisson? È un portiere fantastico, ha dimostrato a tutti il suo valore ma ora il club ha deciso di acquistare me e puntare su di me. Si parla molto del passaggio di testimone tra noi, nutro il massimo rispetto per lui ma ora è il momento di restare concentrato sul mio lavoro”. Così Robin Olsen, il nuovo portiere della Roma prelevato dal Copenaghen per sostituire il brasiliano. “Ho giocato in Champions -sottolinea lo ...

Roma - Olsen : 'Un grande passo per la mia carriera'. Monchi : 'Il centrocampista non è una priorità' : A Boston, per la Roma, è stato il giorno di Robin Olsen. Il nuovo portiere giallorosso è stato presentato in conferenza stampa, al suo fianco Monchi: "Per me essere qui è un piacere - ha detto lo ...

Roma - Olsen e il suo arrivo in giallorosso : “è stato facile decidere di venire qui. Alisson? Portiere fantastico” : Il nuovo Portiere della Roma ha parlato in conferenza stampa della sua avventura in giallorosso, esprimendo le sue prime sensazioni ”Alisson è un Portiere fantastico, ho un grande rispetto per lui ma il club ha scelto di prendere me. Si parla molto di questo, ovviamente, ma è tempo di concentrarsi sul mio lavoro qui”. Così il nuovo Portiere della Roma, Robin Olsen, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. ...

Il curioso scambio di tweet tra la Roma e Ikea su Olsen e "il pacco" Malcom" : I tifosi Romanisti negli ultimi due giorni hanno vissuto emozioni contrastanti. L'arrivo del portiere svedese Robin Olsen e il mancato acquisto dell'esterno del Bordeaux Malcom sono state le due notizie principali, motivo di gioia e di tristezza per il campione brasiliano 'rubato' all'ultimo dal Barcellona. A smorzare i toni su Twitter ci hanno pensato gli account ufficiali della Roma in ...

Roma : ufficiale l’acquisto di Olsen - sarà il nuovo numeri 1 dei capitolini : La Roma annuncia un nuovo acquisto: il portiere Robin Olsen che arriva dal Copenaghen a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 mln per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Inoltre, spiega la nota emessa da Trigoria, la Roma riconoscerà al Copenhagen, in caso di futuro trasferimento di Olsen, un importo pari al 10% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e ...

Roma - ufficiale l’arrivo di Robin Olsen : la presentazione del calciatore e le cifre : Robin Olsen è il nuovo portiere della Roma dopo la cessione di Alisson al Liverpool, tutti i dettagli della trattativa L’AS Roma ha reso noto “di aver acquistato a titolo definitivo dal Copenaghen i diritti alle prestazioni sportive di Robin Olsen, a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore e del ...