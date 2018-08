Roma abbraccia Genova | luci spente a Colosseo e Campidoglio

Roma - Alisson abbraccia il Liverpool : visite mediche e affare da 75 milioni : Alisson abbraccia IL Liverpool- Come avevamo riportato in mattinata, Alisson ha accetto l’offerta del Liverpool e si prepara all’inizio della sua nuova avventura in maglia Reds. 75 milioni di euro alla Roma, 5.5 milioni di euro all’anno per il portiere brasiliano. PORTIERE PIU’ CARO DELLA STORIA DEL CALCIO i 75 milioni di euro che il […] L'articolo Roma, Alisson abbraccia il Liverpool: visite mediche e affare da 75 ...