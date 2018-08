Rigurgiti di fascismo e razzismo all’ombra del Salvimaio Combatterli è doveroso

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 agosto 2018) Sarebbe davvero stolido ignorare i tanti segnali preoccupanti che si stanno verificando nel Paese. Numerose sono le aggressioni ai migranti. Si registrano peraltro anche aggressioni e minacce a giornalisti colpevoli di antiovvero di indagare su gruppuscoli dell’estrema destra filonazista. Il giovane che ha denunciato la concione razzista di una capotreno viene messo alla gogna mediatica dalla Lega e riceve oltre cinquantamila fra insulti e minacce. La giunta pentastellata di Avellino affigge in la città manifesti con le fotografie dei consiglieri dell’opposizione rei di non avere approvato il bilancio proposto ovvero di volere svolgere il loro ruolo di opposizione.Casa Pound eForza Nuova organizzano per il beneficio dei media sparute “ronde” sulle spiagge sostituendosi alla forza pubblica per cacciare illegittimamente con codarda prepotenza qualche ...