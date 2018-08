Ricercato per furto e rapina viene arrestato all' uscita del bar

Allarme per Shane O'Brien - assassino Ricercato dall'Europol : "Forse è in Italia e si fa chiamare Enzo" : È irlandese, ha 30 anni ed è uno dei ricercati più pericolosi d'Europa, segnalato anche dal sito EU Most Wanted dell'Europol, e ora si troverebbe in Italia sotto falsa identità. Si chiama Shane O'Brien, ma in Italia si fa chiamare Enzo Melloncelli : da 2 anni è in fuga, dopo essere stato accusato di aver ucciso brutalmente un giovane di 21 anni in un pub. La storia è stata riportata da molte testate ...

Perosa : Ricercatori raccontano le ricerche nel mondo - 'dal Poli ai poli' : Serata dedicata alla ricerca, con racconti e immagini dal Nord al Sud del Pianeta a Perosa Argentina, giovedì 9 agosto alle ore 21, nella piazzetta antistante il Parco Tron , via Re Umberto, . Si ...

PERUGIA - ARRESTATO TUNISINO Ricercato : PERUGIA I poliziotti della Volante in servizio di controllo del territorio, in via del Bulagaio, hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, metteva qualcosa in bocca e deglutiva dopo aver ...

Ricercato in tutta europa per omicidio - potrebbe essere in Italia : Shane O'Brian, criminale irlandese nella lista dei latitanti più pericolosi d'europa, in fuga da due anni, potrebbe essere in Italia. L'irlandese accusato di omicidio usa lo pseudonimo di Enzo Meloncelli. Per chiunque fornisse informazioni Scotland Yard ha messo a disposizione una ricompensa di 50mila euro. Anche il programma Chi l'ha visto ha lanciato un appello ai cittadini che avessero notizie del Ricercato.Continua a leggere

Operazione Fonti di Veggio - Polizia rintraccia un altro straniero Ricercato : Operazione Fonti di Veggio, Polizia rintraccia un altro straniero ricercato. Stamattina la Polizia di Stato ha rintracciato in provincia di Firenze e tratto in arresto uno dei cittadini nigeriani ...

Premio Poincaré a Gallavotti - persona entusiasta e coinvolgente - Ricercatore unico : (a cura di Errico Presutti, professore emerito di Fisica Matematica presso l'Università di Tor Vergata; e di Mario Pulvirenti, professore ordinario di Fisica Matematica presso la Sapienza Università di Roma)Durante lo svolgimento dell'International Congress of Mathematical Physics (ICMP) tenutosi a Montrèal dal 23 al 27 luglio 2018, è stato assegnato il Premio Henri Poincaré al Prof. Giovanni Gallavotti.Tale ...

Alfio Quarteroni - il ritorno di una stella della matematica per un progetto al Polimi : “Abbiamo i migliori Ricercatori” : “No, non mi piace il vittimismo che ci contraddistingue: è evidente che da noi per raggiungere gli obiettivi spesso serve più energia che altrove. Ma impegnarsi per il proprio Paese dà più gusto e fa decuplicare gli sforzi. Il vittimismo è l’anticamera dell’inedia”. Nella sua carriera Alfio Quarteroni ha visitato oltre 100 università. È un matematico di fama mondiale, ha applicato i suoi studi e modelli in vari campi (dai terremoti allo spazio), ...

Genova - nipote di un amico guarita : benefattrice dona 3 anni di stipendi per un Ricercatore : La donna, ascoltando il racconto dell'amico e nonno della piccola guarita all'ospedale Gaslini di Genova, ha deciso di donare 120mila euro con un impegno preciso e cioè che i fondi servissero proprio a finanziare la ricerca sul quel tipo di malattie.Continua a leggere

Era Ricercato da un anno - per evasione - tunisino arrestato a Marsala : I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marsala, unitamente ai militari della Stazione di Petrosino, hanno tratto in arresto il tunisino Zayar Nizar, ricercato da circa un ...

Ricercato in Usa per riciclaggio milioni : Avrebbe pianificato il riciclaggio del denaro attraverso sistemi finanziari internazionali, rendendolo disponibile a criminali in tutto il mondo senza alcuna tracciabilità. L'uomo, rintracciato in un ...

Fondazione Italiana Linfomi : 10.000 euro per i giovani Ricercatori italiani : Torna, per il quinto anno consecutivo, il bando per l’assegnazione dei due premi annuali del valore complessivo di 10.000 euro, destinati a giovani ricercatori sotto i 40 anni, indetto in memoria del Dott. Ercole Brusamolino. I due premi (del valore di 5.000 euro ciascuno) sono messi a disposizione da Fondazione Italiana Linfomi (FIL) e Rete Ematologica Lombarda (REL), con l’obiettivo di sostenere i giovani ricercatori che abbiano pubblicato ...

Ermal Meta in giallo per Giulio Regeni - il Ricercatore ucciso in Egitto : Ermal Meta in giallo per Giulio Regeni: l'artista italiano ha indossato una maglietta gialla in occasione del concento che si è tenuto a Villa Manin di Codroipo (Udine) sostenendo la causa #gialloperGiulio. Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni si è aggiunto ai nomi dei tanti egiziani vittime di sparizione forzata. Il 3 febbraio 2016 è giunta la notizia della sua morte in Egitto, dopo essere stato torturato. Giulio Regeni era un ricercatore ...