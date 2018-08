Revoca concessioni autostrade | strage ponte di Genova Rischio penali | Salvini | Non

Atlantia positiva ma sotto i massimi - Di Maio conferma linea dura su Revoca concessioni : Atlantia positiva, +3,4% a 18,9250 euro, ma ben al di sotto del massimo della mattinata a 19,7450 euro dopo che il ministro e vicepremier Di Maio ha ribadito la "volontà politica" del governo di revocare le concessioni ad Autostrade per l'Italia e smentito le voci riguardanti una frenata dell'esecutivo sul tema. Ricordiamo che La Stampa ha riferito che i toni più ...

Di Maio : volontà politica certa di Revocare concessioni ad... : Il governo ha la chiara volontà politica di ritirare le concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, e ha intenzione di accelerare il procedimento di revoca.

La posizione di Di Maio e Salvini sulla Revoca della concessioni ad Autostrade : Di Maio tira dritto, Salvini frena. sulla revoca della concessione ad Austostrade per l'Italia il governo sembra avere posizioni diverse. Il ministro del Lavoro in serata ha detto che l'intenzione ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Chi non vuole Revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere” : “Il governo non ha fatto dietrofront, al contrario: sta accelerando. Chi non vuole la revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere”. A dirlo, ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda, su La7, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio ...

Mit avvia indagine - Di Maio tira dritto su Revoca concessioni Autostrade : C'è la volontà politica del governo: vogliamo revocare queste concessioni', sottolinea Di Maio. La priorità 'non è stare attenti alla finanza e alla Borsa. Noi stiamo attenti alle famiglie delle ...

Atlantia brucia 5 miliardi in due sedute per la Revoca delle concessioni. Le tre ipotesi del Governo : L'ipotesi di un ritiro della concessione per l'A10, o addirittura di tutte le concessioni in mano ad Autostrade per l'Italia, affonda la quotazione di Atlantia a Piazza Affari. Il gruppo, di cui il ...

Genova - Revoca concessioni ad Autostrade per l'Italia/ Di Maio - "chi non vuole dovrà passare sul mio cadavere" : revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 23:22:00 GMT)

La Revoca delle concessioni ad Autostrade diventa : Il governo frena. Salvini: 'dalla società ora fondi per vittime e ricostruzione, il resto dopo'. Toninelli istituisce una Commissione ispettiva di esperti, ogni decisione dopo i risultati -

Revoca concessioni Autostrade - Di Maio “noi non pagati da Benetton”/ Ponte Genova - Renzi : “sei uno sciacallo!” : Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del Ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Revoca concessioni - DI MAIO “AUTOSTRADE VERGOGNOSE”/ Crollo ponte Morandi a Genova - quanto costa allo Stato? : REVOCA delle CONCESSIONI ad Autostrade per l'Italia dopo Crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:35:00 GMT)

Genova - crollo ponte Morandi - Di Maio : "Leggina di proroga delle concessioni per finanziare le campagne elettorali - noi liberi di Revocarle" : Parole durissime del vicepremier al termine dell'incontro in Prefettura con il premier Conte e la Protezione civile, sabato giornata di lutto nazionale, possibile una riunione del Consiglio dei Ministri

Genova - crollo ponte Morandi - Di Maio : "Leggina di proroga delle concessioni per finanziare le campagne elettorali - noi liberi di Revocare le concessioni" : Parole durissime del vicepremier al termine dell'incontro in Prefettura con il premier Conte e la Protezione civile, sabato giornata di lutto nazionale

Revoca concessioni Autostrade - crollo ponte Morandi a Genova/ Come funziona e quanto costerebbe allo Stato : Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: Come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:16:00 GMT)

Governo : 'Avviata Revoca concessioni ad Autostrade - non aspetteremo i tempi della giustizia' : Sotto accusa la manutenzione del ponte affidata alla società Autostrade per l'Italia. Il Pd, invece, accusa il Governo di 'sciacallaggio' e di non aver 'mai preso soldi dai Benetton' - I