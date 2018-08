Raikkonen | “Dovessi ritirarmi non farò mai come Rosberg”

motorinolimits

(Di venerdì 17 agosto 2018) Kiminon ha ancora capito perché Nico Rosberg si sia ritirato dopo aver vinto il Titolo nel 2016. Questa settimana a Helsinki il pilota della Ferrari ha presentato la prima edizione della sua autobiografia, per ora solo in finlandese e svedese, e ha detto che, se dovesse ritirarsi dalla F1, non sarà difficile stare … L'articolo: "DovessinonmaiRosberg"