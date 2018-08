Protesta del Forum Lampedusa solidale

Blocco dei fondi a Riace - lettera del sindaco di Ginevra : “Solidarietà per la Protesta contro le politiche disumane” : “sindaco, caro fratello”. Inizia così la lettera che il sindaco di Ginevra Remi Pagani ha inviato al sindaco di Riace Mimmo Lucano che in questi giorni sta protestando con il ministero dell’Interno e con la prefettura di Reggio Calabria per il Blocco dei finanziamenti destinati ai progetti di accoglienza dei migranti. Dalla città svizzera – uno dei comuni dove si registra la qualità della vita più elevata al mondo – al piccolo ...

Vicenza - “Protesta dei migranti per avere Sky”. Ma la Prefettura nega : “Solo un confronto sulla questione della residenza” : Un colloquio per parlare dell’iscrizione anagrafica e del miglioramento delle condizioni del centro di accoglienza. E non una protesta per poter vedere il campionato di calcio su Sky. La Questura e la Prefettura di Vicenza smentiscono la ricostruzione del Giornale di Vicenza sulla presunta polemica di un gruppo di richiedenti asilo ospiti della cooperativa Cosep. Ieri, 9 agosto, il quotidiano locale, riportava di una manifestazione da ...

Il pasticcio del governo sulle periferie. E i sindaci Protestano : Dopo la modifica del piano vaccini , corredata dalle deliranti parole di Barillari sul primato della politica sulla scienza , , lo stop alla domenica gratuita nei musei contestato peraltro dagli ...

La Regione è pronta a trasferire un dipendente del Servizio turistico - Protestano i sindacati : Cresce il turismo in Sicilia , Agrigento non è fra le province più gettonate 3 Nuova sede e servizi, Confartigianato apre le porte agli artigiani 4 La Regione è pronta a trasferire un dipendente del ...

L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per Protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo canadese : L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore canadese e ha richiamato il suo ambasciatore in Canada per protesta contro le “interferenze” del governo canadese nei suoi affari interni. La notizia è stata data con alcuni tweet del ministero degli Esteri Saudita, che The post L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo ...

Napoli - dopo la sparatoria la Protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...

Milano - occupato il centro islamico di viale Jenner : Protesta per il licenziamento della guida spirituale : Una trentina di musulmani ha forzato l'entrata dell'edificio e si è riunita in preghera. La zona presidiata da carabinieri e Digos

Zimbabwe : sostenitori dell'opposizione Protestano ad Harare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Facebook 'censura' i nudi di Rubens - Protestano i musei del Belgio - : L'ufficio del turismo delle Fiandre ha scritto una lettera aperta a Mark Zuckerberg, firmata anche da molti musei, e ha prodotto un video ironico per denunciare l'accaduto

Netflix - nuova polemica : la Protesta degli esercenti per le scelte della Mostra di Venezia - Cinema - Spettacoli : Netflix ancora una volta porta scompiglio in un festival. Dopo le polemiche che, alla fine, hanno tenuto lontane le produzioni della piattaforma streaming dal Festival di Cannes, ora anche il ...

Fondi Lega - al Senato Protesta del Pd contro Salvini. Il ministro manda baci e fa foto - ma Casellati lo richiama : “Restituisci 49 milioni“. Questi i cartelli sventolati dai Senatori del Pd in Aula al Senato e rivolti al ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo che il leader della Lega ha risposto a un’interrogazione sui Fondi della Lega. La protesta ha costretto l’intervento della presidente Casellati che ha richiamato all’ordine i Senatori dem e ripreso il ministro per le foto che ha scattato con il cellulare ai ...

Protesta dei residenti del campo rom sgomberato : Un centinaio di residenti del campo rom Roman River, in zona Tiberina a Roma, tra cui decine di bambini, dopo essere stati sgomberati dalla struttura ora staziona di fronte al cancello dell'insediamento. Hanno portato fuori dalla struttura materassi, frigoriferi, sedie e altro mobilio e Protestano contro le soluzioni alloggiative proposte dal Campidoglio, che prevederebbero la separazione dei nuclei familiari con donne e ...

Tour de France – Protesta dei contadini : i motivi del gesto estremo [GALLERY] : Svelato il motivo che ha spinto un gruppo di contadini a Protestare oggi, durante la 16ª tappa del Tour de France Una tappa memorabile oggi al Tour de France: a pochi km dall’inizio della 16ª tappa della Grande Boucle, un gruppo di contadini ha fermato i corridori, con delle balle di fieno in mezzo alla strada. Una Protesta che ha creato qualche problema di troppo ai ciclisti, che hanno chiesto l’intervento dell’auto ...

Tour de France - la clamorosa Protesta dei contadini per salvare l’Ariège : ecco cos’è successo davvero e il motivo del folle gesto [FOTO] : 1/66 ...