Poteri forti contro Matteo Salvini Tanti sono contro il cambiamento

VIDEO – Di Maio implacabile a SKYTG24 - i Poteri forti sono avvisati : “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” : Luigi Di Maio implacabile davanti i microfoni di SKYTG24 , sulla questione delle concessioni di autostrade italiane, “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza, senza fare più gare. Ad un certo punto, quando sono scadute le concessioni, ...

Raul Gardini. Era un raider - fu travolto da Poteri più forti di lui. Ravenna vada oltre il rimpianto : Ma la politica nel 1991 e 1992 è una politica ormai debole, che non può proteggerlo come avrebbe potuto fare in un altro momento, o non può piegare le regole economiche come aveva fatto per altri ...