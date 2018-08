Porto San Giorgio Antiabusivismo e sicurezza | controlli interforze su tutto il

Crollo ponte Morandi a Genova : chiusure al trasPorto pesante : “In accordo con i terminalisti da domani faremo una chiusura al trasporto pesante dalle 7.30 alle 9.30 del mattino e dalle 17 alle 19 di sera, solo nelle ore punta. Stiamo cercando di ottimizzare tempi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante una conferenza stampa in Regione nella quale sono stati illustrati i provvedimenti legati alla viabilità e al traffico in risposta all’emergenza del Crollo di ponte ...

Grande festa a Marina di Ragusa per Maria Santissima di Portosalvo : A Marina di Ragusa si terra' una Grande festa per Maria Santissima di Portosalvo. Ecco cosa prevede il programma dettagliato dei festeggiamenti.

Porto San Giorgio - turista morto in acqua : soccorsi inutili : Allarme questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia centro sud di Porto San Giorgio. Un turista di 82 anni è stato stroncato da un malore mentre stava passseggiando in auto. inutili i soccorsi, per ...

Intesa SanPaolo - Messina : lavoriamo con questo governo come con altri. Noi a supPorto economia reale : Intesa SanPaolo "lavora con questo governo come con gli altri governi precedenti, siamo impegnati a fare qualcosa di positivo per il paese". E' quanto ha detto il numero uno di Intesa SanPaolo, Carlo ...

Porto San Giorgio fuori dal finanziamento ministeriale 'Spiagge sicure - il sindaco Loira : ' Facciamo da soli' : Ma la costa fermana è una ed è difficile pensare ad una politica statale con efficacia a 'macchia di leopardo': lì si, qui no solo sulla base di motivazioni e presupposti discutibili. I finanziamenti ...

RapPorto 2018 - Svimez : allarme povertà sanitaria al Sud : Il rallentamento 'tendenziale' dell'economia meridionale nel 2019 e' stimato dalla Svimez, in un contesto di neutralita' della policy, in attesa della Nota di aggiornamento al DEF e della Legge di ...

In Portogallo - scansando - quando si può - i turisti : Visitata Porto, il dilemma è tra procedere verso nord o piegare a est verso la valle del Douro, la più antica regione vinicola al mondo. Chi sceglie la seconda opzione e viaggia per strade secondarie ...

STEFANIA SANDRELLI/ Il rapPorto con un suocero "ingombrante" (Maurizio Costanzo Show) : STEFANIA SANDRELLI si prepara a ricevere un nuovo premio per la sua carriera. Questa sera la vedremo anche ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Il pentimento dell'isola di Santorini : stop allo sfruttamento degli asini per il trasPorto di turisti : Cambio di passo nell'isola greca di Santorini. Le autorità locali hanno deciso di dare protezione agli asini che trasportano i turisti dal porto al capoluogo dell'isola, Fira (o Thera), che si trova alcune centinaia di metri più in alto, in cima a una ripida salita. La decisione è giunta dopo le proteste di alcuni attivisti animalisti e per evitare pubblicità negativa in questo paradiso delle Cicladi apprezzato dai ...

Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L'appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Sedicesima puntata del 28 luglio 2018 – Portofino – San Fruttuoso.

Per la Notte dei Desideri di Porto Sant'Elpidio "volano" i sogni dei bambini e c'è attesa per il Mundial Beach Soccer : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un Desiderio nella ...

