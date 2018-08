Ponti e viadotti | Barbuto | M5S | | al ministro Toninelli segnalate le criticità crotonesi

Cavalcavia e Ponti verifiche sui viadotti di Modena : lavori per 30 opere : Appena finiti Mazzoni e Menotti con l'uscita 15 in tangenziale. Altri due appalti da 1,1 milioni per togliere crepe e infiltrazioni

Genova - ecco chi dovrebbe pagare per ristrutturare Ponti e viadotti : Un Piano Marshall per i viadotti italiani. Cioè soldi dello Stato per ristrutturare le opere sulla rete stradale italiana, sforando i limiti di spesa pubblica necessari per restare...