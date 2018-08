: Crollo del ponte Morandi, la testimone: 'Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente e cadere sulla carreggiata' - HuffPostItalia : Crollo del ponte Morandi, la testimone: 'Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente e cadere sulla carreggiata' - RaiNews : #Genova, crollo del ponte #Morandi: si cercano 5 dispersi. Conte avvia la procedura di revoca della concessione ad… - fanpage : Crollo ponte #Genova, la testimone: 'Ho visto i tiranti staccarsi e gli stralli spezzarsi in due' -

"Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l'hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata". A parlare è un'infermiera della Asl genovese che la mattina del 14 agosto si trovava in via Fillak a una fermata dell'autobus, e ha assistito al momento del crollo diMorandi. "Erano le 11.36, perché ho ancora il messaggio di richiesta di aiuto che ho inviato a un amico, ed era di un minuto più tardi", spiega la donna,del disastro.(Di venerdì 17 agosto 2018)