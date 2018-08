Ponte Morandi Genova | allarme Anief | Metà delle scuole italiane ha 50 anni

Ponte Morandi a Genova - ecco il primo video subito dopo il crollo : "È caduto il Ponte. Guardate. Non c'è più il Ponte. È caduto giù". Sono le prime parole, quelle di Ale Cordova che ha realizzato un video immediatamente successivo al momento in cui il viadotto Morandi a Genova ha ceduto al peso del tempo e, forse, dell'incuria. Il video, pubblicato in esclusiva da Tpi, è stato registrato con un cellulare. Sono le primisseme immagini del disastro che ha investito il capoluogo ligure. Il ragazzo che ha registrato ...

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "Metà delle scuole italiane ha più di 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Ponte Morandi - la lettera del 'papà di una vittima' : 'Quelli pensano a vaccini e immigrati' - schifo finale : Una lettera che contiene passaggi decisamente polemici con il Pd e il centrosinistra, apparentemente scritta da un padre in preda non solo al dolore infinito, ma anche alla rabbia politica. Normale? ...

Ponte Morandi - parla la testimone : “Ho visto i tiranti spezzarsi - poi sono caduti sulla carreggiata. Tutto in 15 secondi” : “Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l’hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata”. È il racconto di Maria Marangolo, che al momento del crollo del Ponte Morandi si trovava ad una fermata dell’autobus in via Fillak. Era il 14 agosto e a Genova si è verificata la più inaspettata delle tragedie: 38 le persone morte. Marangolo, infermiera della Asl genovese, ricorda ...

Crollo Ponte Morandi - Genova dice 'grazie' ai vigili del fuoco : Il cuore grande dei genovesi è vicino ai soccorritori. Davanti al comando dei vigili del fuoco in via Albertazzi alcuni cittadini hanno appeso uno striscione con scritto "Grazie ragazzi" e in città ...

Oliviero Toscani sul Ponte Morandi/ Botta e risposta social Salvini-Benetton : "Italiani popolo di incattiviti" : Oliviero Toscani parla del crollo del ponte Morandi e delle accuse verso la famiglia Benetton. "Il popolo italiano è frustrato e infelice", ma sul web attaccano anche lui(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Ponte Morandi - il governo contro Autostrade : «Avviata procedura per lo stop della concessione» : ROMA - «Oggi il governo, tramite la competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture, ha formalmente inoltrato a "Autostrade per l'Italia" la lettera di contestazione che...

Sequestrati i resti del Ponte Morandi. Cedimento di uno strallo è ipotesi seria : Prime riunioni dei periti del Tribunale e della Commissione istituita dal ministero delle Infrastrutture. Riflettori sul tirante della pila 9 sulla quale era stato previsto un intervento strutturale: ...

Ponte Morandi : Kristal - Mirko e gli altri - in 5 ancora sotto le macerie : La piccola Kristal stava andando in vacanza con la mamma e il papà. Mirko aveva appena finito il turno di lavoro e stava smontando: il furgone dell'Amiu era ancora acceso quando il Ponte Morandi gli è ...

Ponte Morandi - la Procura sequestra i resti del viadotto| : - Il bilancio delle vittime resta fermo a 38, ma si teme che sotto le macerie ci siano altri corpi. Domani il presidente Mattarella parteciperà ai funerali di Stato, ma

Il sindaco Mastella chiude il Ponte “Morandi” di Benevento : Ad accelerare il provvedimento è stato anche il susseguirsi di scosse sismiche che, pur se di lieve entità, si sono registrate anche nel Sannio negli ultimi tre giorni