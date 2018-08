Crollo Ponte Genova : stop anche in Serie D : La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma per il fine settimana, per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito la città di Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime. In modo particolare, la LND, si stringe attorno al ricordo di Marius Djerri, 22 anni, di origine ...

Ponte Genova - ipotesi rottura tiranti. Si cercano 5 dispersi | : Conte e Toninelli: avviato l'iter di revoca concessione ad Autostrade. Domani i funerali solenni. Ancora nessun indagato. La Commissione trasporti: "rottura strallo ipotesi seria"

Genova - le foto di chi viveva sotto il Ponte Morandi negli anni ‘80 : Genova, le foto di chi viveva sotto il ponte Morandi negli anni ‘80 Il fotoamatore genovese Michele Guyot Bourg ha pubblicato un reportage fotografico in bianco e nero realizzato oltre 30 anni fa nella sua città e intitolato "Vivere sotto una cupa minaccia". LA fotoGALLERY Parole chiave: ...

Genova - ecco come il Ponte Morandi è "appoggiato" sulle case : VIDEO : Genova, ecco come il ponte Morandi è "appoggiato" sulle case: VIDEO Il viadotto crollato nel capoluogo ligure è stato costruito dopo le case sottostanti. Nelle immagini di Sky tg24, girate all’interno della zona rossa, si vede che alcuni cornicioni dei palazzi sono stati intagliati per permettere alla struttura di ...

Genova - Ponte Morandi : "Due feriti gravi"/ Ultime notizie video : il bilancio dopo il crollo - 5 ancora dispersi : ponte Morandi crollato a Genova, Ultime notizie e video: 38 morti, 15 feriti, 5 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta il caos degli sfollati: Toti, "case entro un anno"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:10:00 GMT)

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "Metà delle scuole italiane ha 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Ponte Morandi a Genova - ecco il primo video subito dopo il crollo : "È caduto il Ponte. Guardate. Non c'è più il Ponte. È caduto giù". Sono le prime parole, quelle di Ale Cordova che ha realizzato un video immediatamente successivo al momento in cui il viadotto Morandi a Genova ha ceduto al peso del tempo e, forse, dell'incuria. Il video, pubblicato in esclusiva da Tpi, è stato registrato con un cellulare. Sono le primisseme immagini del disastro che ha investito il capoluogo ligure. Il ragazzo che ha registrato ...

Crollo Ponte Morandi - Genova dice 'grazie' ai vigili del fuoco : Il cuore grande dei genovesi è vicino ai soccorritori. Davanti al comando dei vigili del fuoco in via Albertazzi alcuni cittadini hanno appeso uno striscione con scritto "Grazie ragazzi" e in città ...

Ponte Morandi Genova - testimone : "Ho visto i tiranti spezzarsi insieme" : Una donna, che si trovava a una fermata del bus, afferma di aver visto il momento del crollo del Ponte

Crollo Ponte Genova - malori nella camera ardente : padre di una vittima in ospedale : malori tra i familiari di alcune vittime del Crollo di Ponte Morandi durante il rosario recitato dal cardinale e arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Il padre di Luigi Matti Altadonna, il genovese di 35 anni, si è accasciato accanto alla bara del figlio ed e’ stato soccorso dal 118. L’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti. A sentirsi male anche una giovane parente di una vittima albanese, svenuta e curata sul posto. ...

Ponte di Genova : famiglia salva per una partita di troppo alla PlayStation : A pochi giorni dalla tragedia che ha colpito Genova, sta circolando in queste ore la testimonianza di Michela Chiari, una donna genovese di 39 anni madre di due bambini di 11 e 7 anni, che racconta come un capriccio, una partita alla PlayStation di troppo abbia evitato che l'auto della famiglia si trovasse sul Ponte nell'istante della tragedia."Siamo salvi grazie al fatto che mio figlio si è attardato a giocare alla PlayStation", racconta la ...

Genova - sono ancora cinque i dispersi tra le macerie del Ponte crollato : Si continua a scavare, a cercare tra le macerie del ponte crollato a Genova. Tra l'argine del Polcevera e i resti del pilone...

Genova - Conte-Toninelli : “al via iter revoca concessione Autostrade”/ Ponte crollato - Governo “cambiamo tutto” : revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del Ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo e i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:10:00 GMT)