Parma | Faggiano | ' Gervinho? Ci ho provato | il club ha fatto un sacrificio'

Parma - doppio sprint di mercato : Faggiano adesso si scatena : Parma alle prese con le ultime importantissime mosse di mercato, Faggiano è pronto a regalare un doppio colpo a mister D’Aversa Il Parma ha tirato un grande sospiro di sollievo dopo la sentenza di ieri che toglie la penalizzazione dalle spalle del club ducale per la prossima stagione. Sarà dunque una partenza alla pari con tutte le altre contendenti per il Parma del ds Faggiano, il quale adesso si sta muovendo per completare la rosa ...

Calciomercato Parma - i bookmakers “suggeriscono” un acquisto a Faggiano : Calciomercato Parma, dopo la conferma della promozione in Serie A a seguito della sentenza del Tribunale federale, si torna a parlare di mercato La ”pazza idea” era stata accantonata in attesa della sentenza che avrebbe potuto togliere l’agognata Serie A al Parma. Ora che i gialloblu sono sicuri di esserci (seppure con 5 punti di penalizzazione, per il momento) il discorso potrebbe tornare clamorosamente ...

Sentenza Parma - la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione : Sentenza Parma – Il Parma ha salvato la Serie A ma dovrà partire con 5 punti di penalizzazione nella prossima stagione del massimo campionato, il club ha annunciato ricorso. Ecco la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ciciretti? Siamo vicini, speriamo di effettuare oggi le visite mediche. Ha dimostrato qualità importanti, ora deve mostrare di essere in grado di giocare in A e ...

Parma - dopo la sentenza spazio al mercato : arriva un altro colpo di Faggiano! : Parma pronto a rafforzarsi dopo aver tirato un grande sospira di sollievo in merito alla sentenza a seguito degli sms di Calaiò Il Parma ha tirato un sospiro di sollievo, non sarà retrocessa in Serie B, ma partirà da un pericoloso -5 in classifica nel prossimo campionato di Serie A. Per colmare questo piccolo gap con le altre squadre, il ds Faggiano sta tentando di rafforzare ulteriormente la rosa, regalando a mister D’Aversa nuove ...

Parma show sul mercato : Faggiano pesca dagli svincolati e tenta il colpaccio Saponara : Parma, il ds Faggiano alle prese con diverse trattative che potrebbero modificare notevolmente l’aspetto della rosa del club ducale Il Parma attende con ansia di conoscere l’esito della sentenza in merito alla possibile penalizzazione a seguito degli sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia nella passata stagione. Intanto il ds Faggiano si sta impegnando per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico D’Aversa. ...

Parma - altro colpo per l’attacco : l’ultimo acuto di Faggiano : Parma scatenato in entrata, calciomercato ricco di sorprese portato avanti dal ds del club ducale Faggiano: ecco l’ultimo acquisto Il Parma ha praticamente chiuso l’affare Galano. Il calciatore svincolatosi dal Bari in questi giorni, a seguito del fallimento del club pugliese, firmerà a parametro zero con il club parmigiano. Un’accelerata improvvisa da parte del ds Faggiano ha fatto sì che il Parma potesse soffiare Galano ...

Parma - blitz sul mercato degli svincolati : tre nomi sul taccuino di Faggiano : Sul taccuino di Faggiano, ds del Parma, sono spuntati i nomi di alcuni calciatori a parametro zero che potrebbero far comodo a D’Aversa Il Parma potrebbe pescare dal mercato degli svincolati per rafforzare la rosa di Mister D’Aversa. Il club, alle prese con il noto caso Calaiò, non sembra temere le penalizzazioni e continua a lavorare sul mercato fiduciosa della conferma della Serie A. A parametro zero, secondo quanto rivelato ...

Calciomercato Parma - Faggiano studia già il prossimo colpo : che sfida con il Benevento : Il club emiliano ha messo nel mirino Cristian Galano, giocare liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese Il Parma non rimane con le mani in mano e, in attesa delle decisioni della Procura Federale, prosegue la propria attività di mercato. Il prossimo obiettivo si chiama Cristian Galano, giocatore liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese. Non sarà facile però arrivare a mettere le mani sul giocatore, dal ...

Parma - Faggiano ‘puntella’ la difesa : l’ultima idea per i ducali : Parma attivo sul mercato, il club ducale potrebbe chiudere nelle prossime ore un colpo in entrata per rafforzare la difesa di D’Aversa Il Parma continua nel suo calciomercato ricco di sorprese. Il ds Faggiano sta lavorando per mettere una toppa in difesa, nello specifico sulla corsia destra. Il club ducale è infatti in contatto con la Fiorentina per discutere del passaggio alla corte di D’Aversa del terzino destro Laurini. Un ...

Il Parma non si ferma : ancora un colpo di Faggiano! : Parma che continua a martellare sul mercato con diverse trattative in ballo per il ds Faggiano pronto a sistemare la porta con Sepe del Napoli Il Parma continua a mettere a segno colpi per rafforzare ...

Parma - ancora un colpo piazzato da Faggiano : visite mediche per Biabiany : Parma, il secondo arrivo dell’estate è quello di Biabiany che dopo Stulac andrà a rafforzare la rosa di mister D’Aversa Dopo l’arrivo di Stulac, oggi è il giorno delle visite mediche per Biabiany al Parma. Secondo quanto rivelato da Skysport, il club emiliano sarebbe in procinto di ufficializzare l’arrivo dell’esterno di fascia dall’Inter, un calciatore che a Parma ricordano molto bene. Questo acquisto è ...

Parma - Faggiano allo scoperto : i tanti affari con l’Inter ed il nuovo portiere : Il ds del Parma Faggiano, ha parlato delle ultime novità di calciomercato relative al club ducale, alle prese con diverse trattative Il ds del Parma Faggiano, è stato interpellato da Skysport in merito ad alcune trattative di calciomercato in ballo nelle ultime ore con l’Inter. Il dirigente ha fatto il punto dopo l’uscita dalla sede nerazzurra: “Dimarco? Siamo al traguardo, non penso ci siano problemi. Su Biabiany stiamo ...

Parma - Faggiano scatenato : il prossimo rinforzo potrebbe arrivare da Russia 2018 : Parma attento alle vicende mondiali, il club del ds Faggiano si appresta ad andare all’assalto di un calciatore messosi in luce a Russia 2018 Il Mondiale si sa, è una grande occasione per i calciatori per mettersi in mostra in chiave calciomercato. Uno di questi “ex” sconosciuti venuti alla ribalta a Russia 2018, è finito nel mirino del Parma. Si tratta dell’esterno offensivo dell’Egitto Mahmoud Ibrahim Hassan, noto ...

Parma - il mercato continua! Faggiano fa il punto sulle trattative : Di Marco - Quagliarella - Viviano e Stualac - la situazione : Parma diviso tra calciomercato e vicenda sms, il ds Facciano però per il momento si dedica al rafforzamento della rosa Il Parma sta vivendo un momento molto complicato. Dopo la promozione in Serie A, la Procura Federale sta indagando in merito ad alcuni sms sospetti che vedono coinvolto il tesserato ducale Calaiò. Il ds Faggiano però, sta continuando a lavorare sul mercato per rafforzare la squadra ed oggi, interpellato da Skysport, ha parlato ...