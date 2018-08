OLIVIERO TOSCANI SUL PONTE MORANDI Difende i Benetton dal popolo incattivito

OLIVIERO TOSCANI sul ponte Morandi/ Botta e risposta social Salvini-Benetton : "Italiani popolo di incattiviti" : Oliviero Toscani parla del crollo del ponte Morandi e delle accuse verso la famiglia Benetton. "Il popolo italiano è frustrato e infelice", ma sul web attaccano anche lui(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:15:00 GMT)

Nudi - abbracciati - di diverse etnie : ecco la nuova campagna di Benetton firmata OLIVIERO Toscani : ... contro il terrorismo e contro tutti i razzismi risorgenti c'è la gioiosa con-fusione come valore, il Cantico delle Creature che avvicina al Cielo e sottomette il mondo'.

OLIVIERO TOSCANI abbandona l'ospitata a Unomattina estate : "Non mostrate quella foto? Ridicoli!" (video) : Attimi di tensione durante la puntata di Unomattina estate andata in onda stamani su Rai 1. Si parla di attualità, in particolare di immigrazione e di un drammatico naufragio al largo della Libia. Tra gli ospiti in collegamento c'è il celebre fotografo Oliviero Toscani, chiamato in causa per commentare una foto che immortalava un bambino morto durante un naufragio. Lo scatto però non è stato mostrato al pubblico (per evidenti motivi di ...

A Uno Mattina Estate non mostrano una sua foto - OLIVIERO TOSCANI si alza e se ne va : La rabbia di Oliviero Toscani durante una puntata di 'Uno Mattina Estate' su Rai1. Il fotografo si è infuriato con i conduttori Massimiliano Ossini e Valentina Bisti che non...

OLIVIERO TOSCANI spiega la sua discesa in campo : “Ha visto? Mi stanno rispondendo tutti. Gentiloni, Bonino, Delrio, Calenda. Tutti. La faccio questa foto e iniziamo la resistenza”. Parlando con AGI, Oliviero Toscani ripercorre le sue ultime concitate giornate politiche: venerdì l’iscrizione in una sezione romana del PD; sabato e domenica la sua grande campagna stampa per Benetton in cui gli “united colors” sono quelli dei migranti e dei soccorritori; e ieri ...

La dura opposizione del Pd al Governo M5S-Lega : una foto di gruppo per la "Resistenza" scattata da OLIVIERO Toscani : L'opposizione al Governo M5S-Lega si riorganizza... con una foto di gruppo! Realizzare un 'grande manifesto di resistenza' partendo da una foto di gruppo, e fare di questa l'occasione "per discutere del grande futuro che ci aspetta. Ci state?": è l'idea di Oliviero Toscani, rivolta via Twitter in particolare al centrosinistra. Toscani si dice pronto a fare una foto di gruppo che coinvolga l'ex premier Paolo Gentiloni e gli ex ministri ...

Benetton e la campagna con i migranti sul barcone. Salvini : «È squallido».OLIVIERO TOSCANI : «Lui testimonial carta igienica» : L'ultimo spot della Benetton , una campagna ideata da Oliviero Toscani , non è passato inosservato: era già successo decenni fa, quando l'azienda veneta lanciò il suo marchio puntando sul ...

OLIVIERO TOSCANI : “Salvini? È un ladro - ha rubato il lavoro a Crozza. Sarebbe un buon testimonial per la carta igienica” : “Salvini e l’annunciato censimento sui Rom? Ma secondo voi è da prendere sul serio? Qui il vero ladro è lui, ha rubato il lavoro a Crozza, perché quando parla, ci fa fare delle risate della Madonna. E Sarebbe anche un buon testimonial per la carta igienica“. Sono le parole del fotografo Oliviero Toscani, ospite di Morning Show, su Radio Padova. “Crozza ormai, poveretto, non ha più lavoro” – continua – ...