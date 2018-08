Nuoto paralimpico - Europei 2018 : valanga di medaglie per l’Italia. Altro record del mondo di Carlotta Gilli : Quinto giorno di gare agli Europei 2018 di Nuoto paralimpico presso il National Aquatic Centre di Dublino e l’Italia si è resa protagonista di un’altra giornata in cui le soddisfazioni non sono mancate: 4 ori, 4 argenti e 4 bronzi e la seconda piazza nel medagliere alle spalle dell’Ucraina. Suona la carica Carlotta Gilli nei 100 dorso donne S13. L’azzurra, reduce dal trionfo nei 200 misti SM13 (con il nuovo primato del ...

Nuoto paralimpico - Europei 2018 : arrivano altre sei medaglie per gli azzurri - ma non ci sono ori : Chiude senza ori la giornata odierna agli Europei di Nuoto paralimpico, con l’Italia che conquista sei medaglie, equamente divise tra bronzi ed argenti, e resta al secondo posto nel medagliere alle spalle dell’Ucraina. Nei 150 metri misti maschili SM4 argento per Efrem Morelli in 2’46″13 alle spalle dell’israeliano Ami Omer Dadaon, oro in 2’39″95, e davanti all’ucraino Dmytro Vynohradets’, ...

Doppia medaglia torinese a Dublino per i Campionati europei di Nuoto paralimpico Dublino : 'Sono felicissima, questo è il mio primo Campionato Europeo ed aprirlo con un oro e poi con questo record del mondo è davvero il top', ha dichiarato euforica Carlotta appena scesa dal podio. Secondo ...

Nuoto paralimpico - Europei 2018 : incetta di medaglie d’oro per l’Italia a Dublino. Carlotta Gilli guida la truppa tricolore : Terzo giorno di gare agli Europei 2018 di Nuoto paralimpico presso il National Aquatic Centre di Dublino e l’Italia, come da previsione, si è resa protagonista di un’altra giornata in cui le soddisfazioni non sono mancate: 5 ori, 6 argenti e 4 bronzi e la seconda piazza nel medagliere alle spalle dell’Ucraina. Prima gara e prima medaglia per il Bel Paese. E’ Salvatore Urso ad aggiudicarsi l’argento (5:17.56) nei 400 ...

Nuoto paralimpico - Europei 2018 : altra scorpacciata di medaglie per l’Italia a Dublino nella seconda giornata : seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto paralimpico presso il National Aquatic Centre di Dublino e l’Italia, come da previsione, si è resa protagonista di una giornata in cui le soddisfazioni non sono mancate ed hanno portato 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi e la seconda piazza nel medagliere alle spalle dell’Ucraina. Si comincia con la finale dei 100 dorso S10 uomini dove i nostri Stefano Raimondi (59″30) e Riccardo ...

Nuoto paralimpico - Europei 2018 : pioggia di medaglie per l’Italia nella prima giornata : Sono iniziati quest’oggi gli Europei 2018 di Nuoto paralimpico presso il National Aquatic Centre di Dublino e l’Italia, come da previsione, si è resa protagonista di una giornata in cui le soddisfazioni non sono mancate ed hanno portato 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi e la seconda piazza nel medagliere alle spalle dell’Ucraina (4 ori, 6 argenti e 3 bronzi). Francesco Bocciardo e Antonio Fantin hanno monopolizzato la scena nella ...

Nuoto paralimpico - 28 azzurri a Europei : L' Europeo di Dublino si colloca a metà del quadriennio paralimpico e rappresenta uno step di avvicinamento sia verso i Campionati del Mondo che si svolgeranno in Malesia a luglio 2019 che ai XVI ...

Nuoto paralimpico 'Come Ginestre' : ottimi risultati agli Assoluti Estivi : Un week end di sport e di belle soddisfazioni per la Sicilia, con un evento che ha compreso 4 sessioni di gare , venerdì pomeriggio sabato mattina sabato pomeriggio e domenica mattina, nelle quali ...

Nuoto paralimpico - Giochi del Mediterraneo 2018 : Stefano Raimondi ORO nei 100 sl S10 - Scortechini e Menciotti a medaglia : Il Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna) è territorio di conquista anche per il Nuoto paralimpico italiano. Nelle due specialità previste in questi Giochi del Mediterraneo 2018, il Bel Paese conquista tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1 bronzo). Nei 100 stile libero maschili, categoria s10, Stefano Raimondi domina la scena conquistando il successo in 53″38, non lasciando spazio ai suoi avversari. Una progressione infinita, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : avvio in scioltezza per Chamizo. Super Raimondi nel Nuoto paralimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...