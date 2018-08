Niall Horan degli One Direction e Hailee Steinfeld stanno insieme : le foto dei baci : Gli One Direction sono ufficialmente in pausa da un paio d’anni e i vari membri della boy band si stanno dedicando ai loro progetti solisti, non è una novità. Può capitare però che a qualcuno di loro il break faccia bene anche in altri ambiti oltre che in quello strettamente musicale: se Liam Payne è diventato papà e Harry Styles s’è cimentato con il cinema, a Niall Horan questo frangente della sua carriera in cui sta portando avanti ...

Era tutto vero!

Reunion degli One Direction a X Factor UK? Le parole di Niall Horan su Louis Tomlinson : La Reunion degli One Direction potrebbe arrivare a X Factor UK. Bastano poche parole da parte di Niall Horan sul collega Lous Tomlinson a far sognare i fan di tutto il mondo. Nelle scorse ore, Niall ha invitato i fan a prendere parte ad una sessione di domande e risposte su Instagram. Una delle domande alle quali l'artista ha risposto è a proposito del rapporto con Louis, neo giudice di X Factor UK. Interrogato sulla possibilità di unirsi ...

Forse perché è già impegnato...

Una coppia di bellissimi

Un altro indizio sulla possibile coppia

Ascoltala qui

Audio - testo e traduzione Finally Free di Niall Horan nella colonna sonora di Smallfoot il mio amico delle nevi : Finally Free di Niall Horan è la nuova canzone da oggi disponibile su Spotify e in digital download. Finally Free di Niall Horan è compresa nella colonna sonora del film d'animazione Smallfoot, il mio amico delle nevi, presto al cinema anche in Italia. Il nuovo film d'animazione racconta la storia dell'uomo delle nevi ma in un mondo rovesciato. Smallfoot ha i piedi piccolissimi e non fa di certo pausa come l'abominevole yeti dal quale tutti ...

Finally Free di Niall Horan nel film d’animazione Smallfoot - il mio amico delle nevi : primi dettagli e data di uscita : Finally Free di Niall Horan vedrà la luce venerdì 6 luglio 2018. La canzone inedita di Niall Horan sarà contenuta nella colonna sonora del nuovo film d'animazione Warner Bros Pictures, Smallfoot, il mio amico delle nevi. Tra i brani inclusi nella colonna sonora del nuovo cartone animato ci sarà un pezzo dell'ex One Direction Niall Horan, che verrà pubblicato questa settimana in tutto il mondo, Italia inclusa. Il brano inedito si intitola ...

In arrivo venerdì 6 luglio

Niall Horan in pausa dopo il Flicker Tour 2018 - al lavoro sul secondo album : “Tornerò solo quando avrò brani pronti” : Niall Horan in pausa dopo il Flicker Tour 2018, al capolinea a settembre. Il cantante irlandese ha rilasciato alcune dichiarazioni al The Sun circa i progetti futuri, annunciando una pausa per dedicarsi al prossimo album d'inediti. Niall Horan, che concluderà la sua Tournée mondiale a settembre con l'ultima leg di concerti negli Stati Uniti, è stato intercettato dal The Sun durante l'evento benefico Horan & Rose, ideato da lui stesso e ...

Collaborazione in vista tra Niall Horan e Taylor Swift? Le dichiarazioni dopo il duetto a Wembley (video) : Aria di Collaborazione tra Niall Horan e Taylor Swift? I due cantanti amatissimi dai teenager potrebbero avere in riserbo alcune sorprese per i prossimi mesi. Durante l'evento benefico Horan & Rose, iniziativa capitanata da anni proprio da Niall in Collaborazione con il golfista Pal Justin Rose, Niall ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua carriera da solista dopo gli One Direction e il prossimo album di inediti. Fresco di ...

Niall Horan per Horan And Rose - un evento benefico con il golfista Justin Rose e tanti ospiti : duetto a sorpresa con Olly Murs (video) : Niall Horan per Horan And Rose, l'evento benefico tenutosi sabato 23 giugno a Watford, a Londra. Il cantante irlandese degli One Direction ha tenuto un evento di beneficenza a nome suo e quello del golfista Pal Justin Rose, tra tanti ospiti, donazioni e anche musica dal vivo. Horan and Rose è stato un evento dedicato ad un importante raccolta fondi per la ricerca sul cancro: Niall e Justin hanno ospitato insieme questa serata all'insegna ...

Taylor Swift si è esibita insieme a Niall Horan durante il suo concerto a Londra : Un momento MEMORABILE