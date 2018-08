New York | in rally Nordstrom

New York : luce verde per Centurylink : Brilla Centurylink , che passa di mano con un aumento del 3,65%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Centurylink più pronunciata rispetto all'...

New York : sviluppi positivi per Nrg Energy : Effervescente Nrg Energy , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,45%. Lo scenario su base settimanale di Nrg Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

New York : rally per Mallinckrodt : Seduta decisamente positiva per Mallinckrodt , che tratta in rialzo del 4,96%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mallinckrodt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : exploit di Navient : Brilla Navient , che passa di mano con un aumento del 3,89%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Navient rispetto all'indice, ...

New York : sviluppi positivi per Sotheby's : Vigoroso rialzo per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,24%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto ...

New York : senza freni Freeport-Mcmoran : Brillante rialzo per Freeport-Mcmoran , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,22%. L'andamento di Freeport-Mcmoran nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza ...

Borsa di New York positiva in avvio : Wall Street avvia la seduta in rialzo dopo la ripresa dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti . Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,14% sul Dow Jones ; sulla ...

Spider-Man : il vasto open world di New York City si mostra in un nuovo trailer : Dopo aver visto insieme l'esplosivo trailer di lancio dell'attesissimo Spider-Man, ecco che oggi l'esclusiva PS4 torna protagonista con un nuovo video.Questa volta, come segnala Dualshockers, il trailer mette in risalto il vasto mondo aperto di Manhattan, fornendoci anche uno sguardo alle varie attività disponibili.Ovviamente non mancano sezioni in cui possiamo vedere il nostro eroe saltare tra i grattacieli. Qui sotto potete visionare voi ...

New York : peggiora PVH : Affonda sul mercato l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che soffre con un calo del 3,81%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

New York : su di giri HCP : Ottima performance per HCP , che scambia in rialzo del 2,23%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HCP più pronunciata rispetto all'andamento ...

New York : mette il turbo Host Hotels & Resorts : Grande giornata per Host Hotels & Resorts , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,66%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento ...

New York : acquisti a mani basse su Pacific Gas & Electric : Brilla Pacific Gas & Electric , che passa di mano con un aumento del 2,10%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

New York : seduta difficile per Tiffany : Pressione sulla gioielleria americana , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,25%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

New York : scambi in forte rialzo per Boston Scientific : Seduta decisamente positiva per Boston Scientific , che tratta in rialzo del 2,61%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Boston Scientific più ...