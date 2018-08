Netflix e i festival del cinema | l’affaire arriva a Toronto

gqitalia

(Di venerdì 17 agosto 2018) Nuovo capitolo della saga che vede protagonistie itografici. Stavolta è ilInternational Filmad aver manifestato la propria posizione nei confronti del colosso dello streaming, senza dichiarazioni ufficiali ma con i fatti, inserendo nel cartellone della 43esima edizione ben sette suoi film. Persino uno in più di Venezia 75, con cui condivide due titoli: 22 July di Paul Greengrass e Roma di Alfonso Cuaron. E così i dueda sempre concorrenti (anche per la vicinanza di date: la Mostra delsi svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre edal 6 al 16 settembre) si confermano però sulla stessa lunghezza d’onda quando si parla di apertura al nuovo. Cosa che non si può certo dire deldi Cannes, che invece quest’anno ha chiuso totalmente al mondo dello streaming, dimostrandosi terribilmente anacronistico. ...