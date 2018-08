' Negro di m' | pestato con moglie incinta

“Sporco Negro vai via - torna al tuo Paese” - pestato a sangue ballerino di Palermo : Un 23enne di colore, nato a Palermo e adottato da neonato da una famiglia di San Giovanni Gemini, è stato picchiato da due ragazzi, di cui uno minorenne: ha la mandibola frattura e ne avrà per una trentina di giorni. Il padre in lacrime: "Questa è una aggressione razzista, mio figlio non riesce neanche a parlare".Continua a leggere