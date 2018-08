Nazionalizzare? Dovremmo spendere una fortuna

ilgiornale

: @agoldsteinITA @dariodivico @CarloCalenda @BentivogliMarco @fpagani E perché mai dovremmo usare soldi pubblici per nazionalizzare? - di_vece_davide : @agoldsteinITA @dariodivico @CarloCalenda @BentivogliMarco @fpagani E perché mai dovremmo usare soldi pubblici per nazionalizzare? - raffaghellogian : RT @000120o: #DiBattista autostrade era statale, poi svenduta! Ora dovremmo nazionalizzare e risanare con soldi pubblici l'infrastruttura e… - 000120o : #DiBattista autostrade era statale, poi svenduta! Ora dovremmo nazionalizzare e risanare con soldi pubblici l'infra… -

(Di venerdì 17 agosto 2018) L'Alitalia non trova compratori? Facciamo intervenire le Fs partecipate dal Tesoro con l'aiutino della Cdp. Le trattative con gli indiani sull'acquisto dell'Ilva si sono arenate? No problem, nazionalizziamo il colosso dell'acciaio. Crolla il ponte? Riprendiamoci pure le Autostrade.I pentastellati capitanati da Luigi Di Maio vogliono tornare alla vecchia Iri. Come se il "babbo Stato" fosse la soluzione per tutti i mali. Dimenticando che anche i ponti e viadotti gestiti dalle province e dalla società pubblica Anas (cui per altro rischierebbe di tornare in dietro la patata bollente delle autostrade) hanno avuto qualche problema di crolli, soprattutto in Sicilia. Per non parlare della "grande incompiuta", la Salerno-Reggio Calabria. Ma c'è un punto ancor più importante: non si può espropriare ciò di cui si è proprietari. Le autostrade infatti non possono essere nazionalizzate perché sono ...